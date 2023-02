5 Minciuni pe care sa nu i le mai spui inimii tale in acest an. Este timpul sa fii fericita

Inima ta nu doar ca simte... dar si crede tot ce ii spune mintea ta. Iar tu esti responsabila pentru tot ceea ce traiesti si gandesti. Nu uita, cu gandurile tale iti construiesti propria viata si, implicit, propria fericire.

In acest an incearca sa nu ii mai spui minciuni inimii tale. In acest an incearca sa fii sincera cu tine si sa alegi sa lucrezi la viata ta astfel incat sa te bucuri de ceea ce esti si sa fii entuziasmata cu privire la tot ce urmeaza sa se intample.

Incepand cu acest an nu ii mai spune inimii tale urmatoarele minciuni:

1. Inca nu am tot ce imi trebuie pentru a fi fericita.

Crede-ma cand iti spun ca ai suficient... si chiar mai mult. Cei mai fericiti oameni din lume nu sunt cei care au tot ce isi doresc pentru ca nimeni in aceasta lume nu are tot ce isi doreste. Important este sa inveti sa cultivi in sufletul tau recunostinta si sa apreciezi mai mult tot ceea ce ai. Nu te mai concentra pe ceea ce iti lipseste, ci alege sa fii prezenta in acest moment si sa fii mandra de tot ce ai reusit sa faci pana acum si de cat de departe ai ajuns.

2. Nu-mi voi implini niciodata visurile. Visurile mele sunt imposibile.

Nu permite nimanui sa iti franga aripile. Nu lasa oamenii care dau gres sa te convinga ca nu iti vei implini visurile. Cel mai bun lucru pe care il poti face in viata este sa iti urmezi inima. Asadar, asuma-ti riscuri si lupta pentru ceea ce vrei. Nu face alegeri usoare si sigure pentru ca iti este frica de ceea ce s-ar putea intampla. Lasa-ti visurile sa fie mai mari decat temerile tale si actiunile sa vorbeasca mai mult decat cuvintele.

3. Nu sunt suficient de buna.

Oooh, draga mea, crede-ma cand iti spun ca esti incredibila. Nu mai este nimeni ca tine - si aceasta este puterea ta. Ai incredere in tine si nu te da batuta in fata obstacolelor. Esti acolo unde trebuie sa fii; accepta-ti destinul, invata-ti lectiile si pune-le in aplicare astfel incat sa poti merge mai departe cu viata ta, sa evoluezi si sa devii cea mai buna versiune a ta.

4. Am nevoie de alti oameni pentru a fi fericita.

Stii unde se afla fericirea aia frumoasa pe care o tot cauti de atat de mult timp? In sufletul tau. Ea este adanc inradacinata in interiorul tau si doar asteapta sa fie descoperita de catre tine. Nu mai cauta fericirea in alti oameni; nu-i mai lasa pe altii sa iti poata influenta starile de spirit. Tu singura te poti face fericita cu adevarat.

5. Nu ma voi putea vindeca niciodata de trecut.

Sa nu iti mai spui niciodata acest lucru. Trecutul a fost si nu mai are nicio putere asupra ta. Fii recunoscatoare pentru tot ce s-a intamplat, pentru lectiile invatate, pentru oamenii care au fost cu tine... si mergi mai departe. Viata este schimbare. Oamenii vin si pleaca. Drumul tau merge mai departe. Asadar, inchide usa trecutului si nu te mai intoarce acolo. Permite-i inimii tale sa se vindece cu adevarat in timp ce tu te concentrezi asupra momentului de acum.

foto main Aleshyn_Andrei, Shutterstock

