Pe 2 martie Mercur, Mesagerul Cosmic, intra in Pesti si ne ajuta sa descoperim intelepciunea universala divina din interior 

Acesta este un moment pentru introspectie, tacere si incredere in puterea superioara in timp ce navigam in continuare prin vietile noastre si invatam lectii importante.

Primavara incepe cu un tranzit foarte important in Cosmos: pe 2 martie Mercur, Marele Mesager, intra in zodia Pesti, cautand sa ne ajute sa descoperim intelepciunea universala divina din interiorul nostru.

Universul ne trimite mesaje subtile prin care ne spune ca este timpul sa facem schimbari importante in viata noastra. Alegem sa traim ca pana acum sau ne luam inima in dinti si luptam pentru ceea ce ne dorim cu adevarat? Puterea adevarata este in mainile noastre - numai noi stim ce vrem si unde trebuie sa ajungem.

Dupa ce l-a intalnit pe Saturn in Varsator, Mercur, Mesagerul Cosmic, inoatta in Pesti pe 2 martie, cautand sa ne ajute in tot ceea ce ne propunem. Suntem pe cale sa experimentam o transformare incredibila, o trezire a sinelui interior. In aceasta perioada, Universul isi propune sa aduca modificari cu adevarat importante in vietile noastre. Este timpul sa facem un pas in spate si sa ii permitem destinului sa isi joace cartea. Sa ne acceptam drumul si sa ne bucuram cu tot sufletul de aceasta calatorie deoarece va fi una cu adevarat speciala.

Mercur in Pesti ofera o combinatie unica de intuitie, creativitate si abilitati incredibile de comunicare. Este posibil ca aceste teme pot aduce cateva provocari interesante pentru oamenii introvertiti, insa nimeni nu trebuie sa se sperie de nimic - toate la timpul lor. Suntem aici si invatam sa mergem pe acest drum incredibil. Iesim din zona de confort putin cate putin, ne adaptam schimbarilor, intalnim oameni noi si ne descoperim pe noi, invatand ca putem face mult mai multe decat credeam.

In aceste zile avem ocazia sa ne conectam cu cei din jurul nostru la un nivel mai profund, sa le intelegem durerea si teama, sa ii ascultam si sa ii ajutam. La nivel de grup, reusim sa cream relatii cu adevarat speciale si intense - cum nu am mai facut-o pana acum.

De asemenea, pe plan profesional Universul ne ofera posibilitatea sa ne exploram latura creativa in moduri noi si interesante. Poate fi o perioada cu provocari frumoase pentru multi dintre noi - important este sa ramanem deschisi la nou si sa nu ne inchidem in carapacea noastra. Cu cat acceptam schimbarea mai repede cu atat vom invata mai mult si, cel mai important, vom evolua si ne vom bucura de rezultatele muncii noastre.

Mercur in Pesti ne indeamna sa lucram mai mult la noi

Imaginatia poate fi puternica in urmatoarele saptamani; Universul ne sfatuieste sa ne indreptam atentia pe proiecte creative, pe aventura, pe hobby-uri noi si pasiuni interesante. Desi este posibil ca din cand in cand sa ne fie greu sa ne concentram pe ce avem de facut, toate aceste activitati reusesc sa ne linisteasca, sa ne elibereze de trecut si sa ne cunoastem mai bine sufleteste si emotional.

