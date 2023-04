Colaborarea care te duce la malul mării: Mira x Bvcovia lansează 'Bye, Bye'

Mira x Bvcovia "Bye, Bye". Mira trece o nouă frontieră

comunicat de presa: Toți fredonăm deja piesa „N-am să te las”, dar Mira nu se oprește din a ne surprinde. Artista trece o nouă frontieră alături de Bvcovia, într-o colaborare plină de ritm și chef de vară.



Piesa „Bye Bye” alături de Bvcovia marchează intrarea Mirei pe piața de trap, fiind încă o dovadă a artistei „cameleon” că nimic nu este imposibil.



Din online, de pe TikTok și platforme de streaming, piesa „Bye Bye” se va asculta LIVE la Beach Please - Festivalul muzicii fresh de la Costinești; în data de 28 aprilie.

Două lumi, Mira și Bvcovia se întâlnesc într-un ritm cu un vibe de vară, perfect pentru un party pe plajă.



„Anul acesta am promis multă muzică și mă țin de cuvânt. Am ales sa fac o piesă cu un sound nou, fresh și diferit de ceea ce am făcut până acum. Împreună cu Bvcovia și Renato am făcut, cred eu, o piesă care ori te va face să te îndrăgostești ori nu o să-ți placă deloc, nu cred că există între. Colaborarea cu Bvcovia mi-o doream de ceva timp și în sfârșit s-a întâmplat și mă bucură foarte mult fiindcă este un tip cu personalitate.” spune Mira.



“Consider că această piesă este încă o dovadă că, atunci când două stiluri total diferite se întâlnesc, iese magia.” ne-a spus Bvcovia.



Piesa „Bye Bye” este o co-producție între HaHaHa Production și Miralicious. La muzică și text au lucrat RENVTØ, Mirabela Cismaru, Raduly Ioan Marian (Bvcovia), iar producția a fost creată de RENVTØ.

