Nicky Romero face echipă cu Jonas Blues și Nico Santos pentru 'All You Need Is Love'

Vocea lui Santos dă viață perfect versurilor pline de speranță, în timp ce abilitățile de producție ale lui Romero și Blue ating linia dintre genurile electronice și pop.

comunicat de presa: Nicky Romero a avut premiera piesei la începutul acestui an, pe scena principală a Ultra Music Festival, când l-a adus pe Jonas pe scenă, iar lansarea a fost foarte așteptată de atunci.

„Mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu Jonas și Nico la această piesă uimitoare. Ambii sunt artiști super-talentați. Jonas a lansat câteva dintre melodiile mele preferate și este un maestru în crearea de piese emoționante și sincere. L-am cunoscut pe Nico de curând și am simțit imediat că vocea lui uimitoare ar fi cea mai potrivită pentru această melodie. Când și-a înregistrat vocea, a fost o potrivire instantanee, deoarece a transmis perfect emoțiile pe care am vrut să le transmitem lumii. A fost grozav să lansez „All You Need Is Love” la Ultra Music Festival din Miami cu Jonas în martie și mă bucur că în sfârșit îl putem împărtăși cu fanii și ascultătorii noștri de pe tot globul” - Nicky Romero

„Nicky a fost întotdeauna cineva pe care l-am apreciat de când am început să produc muzică, așa că este o onoare să colaborez cu el și talentul lui Nico a fost și el pe radar de ceva vreme.” - Jonas Blue

„Este o onoare să pot colabora la această piesă grozavă cu doi dintre producătorii mei preferați – Nicky Romero și Jonas Blue. Cântecul este un memento pentru noi toți: chiar și atunci când te confrunți cu provocări mari și treci prin vremuri întunecate, ar trebui să crezi că vremuri mai strălucitoare urmează și trebuie să ai încredere în puterea și iubirea din tine pentru a te ajuta să ajungi acolo.” - Nico Santos

