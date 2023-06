Un actor important din La Casa de Papel vine la Comic Con Iași

Luka Peroš, cunoscut publicului pentru rolul lui Marseille din fenomenul La Casa de Papel (Money Heist) vine în România pentru a se întâlni cu fanii la prima ediție Comic Con ce va avea loc la Iași în perioada 25-27 august în zona Palas.

comunicat de presa: Actorul de origine croată are în palmares numeroase producții europene în care a jucat, iar mai mult, este cunoscut și drept un bun maestru păpușar. Luka a locuit în diverse orașe precum Abu Dhabi, Los Angeles, Viena sau Boston până când s-a stabilit în Barcelona, unde continuă să dobândească roluri în producții spaniole și europene.

La Casa de Papel (Money Heist), seria creată de Alex Pina, a devenit rapid una dintre cele mai populare producții din lume după achiziția de către Netflix în 2017. La Casa de Papel și-a adjudecat numeroase premii, inclusiv trofeul pentru Best Drama la gala International Emmy Awards și a devenit cel mai vizionat serial de pe platforma de streaming.

Luka Peroš se alătură line-up-ului de actori format deja din Henry Ian Cusik (Lost, The 100) și Sebastian Roche (Supernatural, The Vampire Diaries, The Originals).

Cel mai mare eveniment din centrul și estul Europei dedicat pasionaților de filme, seriale, benzi desenate, gaming, cosplay și nu numai, Comic Con România, sărbătorește anul acesta 10 ani, prilej cu care își extinde universul fantastic și în capitala Moldovei, la Iași.

Comic Con are loc în cadrul Digital Throne, un festival de 10 zile, pe scenele căruia vor cânta cunoscuți artiști internaționali și peste 700 de jucători profesioniști din 120 de țări vor concura în finalele Campionatului Mondial de Esports, cu premii totale de 500.000 de dolari. Digital Throne se desfășoară între 24 august și 3 septembrie.

În weekendul 19-21 mai, peste 53.000 de oameni s-au bucurat la București de universul Comic Con care va ajunge în curând și la Iași. Vizitatorii vor avea parte de numeroase atracții și surprize, dintre care amintim standuri cu produse inspirate din pop culture, artiști care își vor expune lucrările originale pe Aleea Artiștilor, posibilitatea de a experimenta jocuri video de ultimă generație sau parada cosplay care va cuprinde multe dintre personajele lor preferate.

În perioada următoare, pe site-ul www.comic-con.ro și pe rețelele de socializare, vor fi dezvăluite mai multe detalii și surprize, printre care și informații referitoare la bilete aflate în număr limitat.

În plus, fanii vor afla mai multe detalii și despre prima ediție Comic Con ce se va desfășura pe Arena Națională din București în perioada 1-3 septembrie.

De-a lungul celor 10 ani, la Comic Con România, au participat numeroși actori cunoscuți de la Hollywood, dintre care îi amintim pe Jason Momoa (Game of Thrones, Aquaman), Mark Shepard (Supernatural), Clive Standen (Vikings), Ed Westwick (Gossip Girl), Paul Wesley (The Vampire Diaries), Tom Wlaschiha (Game of Thrones, Stranger Things), Daniel Gillies (The Originals), Andrew Scott (Sherlock), Jim Beaver (Supernatural), Robert Knepper (Prison Break), Charles Dance (Game of Thrones, The Imitation Game), Sylvester McCoy (Dr.Who, The Hobbit), precum și mulți alți actori de seamă din producții de top ca House of the Dragon, Lord of the Rings: The Rings of Power, La Casa de Papel, Game of Thrones, Spartacus, Supernatural, Doctor Who, Fringe, Harry Potter, The Vampire Diaries, Lord of the Rings, Sherlock sau Vikings.

Vizionare placuta