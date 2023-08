Hozier a lansat albumul “Unreal Unearth", al treilea material de studio.

comunicat de presa: Folosind infernul lui Dante și cele 9 cercuri ale iadului ca o structură liberă, LP-ul cu 16 piese urmează un arc tematic captivant, informat de turbulențele lumii și de lupta pentru un mâine mai bun și mai luminos.



Hozier spune: „O mare parte din scrierile inițiale au avut loc în primele zile ale pandemiei. Mi s-a părut o perioadă foarte suprarealist. Aceasta este partea Ireală. A fost și un sezon de mare dezinformare. Parcă am pășit într-o lume alternativă. Mi-a plăcut Dezgroparea ca verb „a săpa” sau „a descoperi”. Descrie o lume care nu este de pe acest pământ. Albumul este experiența unei călătorii printr-o anumită perioadă.”



Hozier a cântat live pe Twitch, ca parte a sesiunilor Amazon City, la ora 21:00 EST vineri, 18 august / 1:00 UTC+1 / 2:00 BST+1), iar spectacolul a fost retransmis pentru UE sâmbătă, 19 august, la 19:00 BST / 20:00 CEST.



Unreal Unearth Tracklist:



1. De Selby (Part 1)

2. De Selby (Part 2)

3. First Time

4. Francesca

5. I, Carrion (Icarian)

6. Eat Your Young

7. Damage Gets Done (ft. Brandi Carlile)

8. Who We Are

9. Son Of Nyx

10. All Things End

11. To Someone From A Warm Climate (Uiscefhuaraithe)

12. Butchered Tongue

13. Anything But

14. Abstract (Psychopomp)

15. Unknown / Nth

First Light

Vizionare placuta