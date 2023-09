Mika a lansat single-ul 'C'est La Vie'

MIKA, popstar-ul cu o cariera de peste 20 ani, cunoscut pentru hiturile mondiale „Relax, Take It Easy”, „Grace Kelly”, „Lollipop”, „Love Today”, „Happy Ending” și multe altele, lanseaza single-ul "C'est La Vie".

comunicat de presa: Cu versuri in limba franceza, piesa explorează teme precum frumusețea, moartea, trecerea timpului, iubirea și viața însăși.

„C’est la vie” marcheaza si o premiera in cariera lui MIKA, fiind primul single de pe viitorul album al artistului care va fi exclusiv în limba franceză.



După ce a studiat la Academia Regală de Muzică, el a primit rapid confirmarea succesului, în 2006, cu primul său hit „Relax, Take it Easy”.

Cu 5 albume de studio și 5 albume live, MIKA nu a încetat niciodată să atragă publicul francez și internațional cu vocea sa impecabilă și ritmurile captivante. A colaborat de-a lungul timpului cu artisti ca Pharell Williams, Ariana Grande, Jason Nevins, Michele Bravi, Soprano, Baby K, Jack Savoretti, Karen Mok, Jack Savoretti, Danna Paola, Chiara, Pierre Lapointe.

Vizionare placuta