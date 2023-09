Imagine Dragons a lansat piesa “Children of the Sky”, inspirată de jocul SF Starfield™, care sosește în magazine și online miercuri, 6 septembrie 2023.

comunicat de presa: Imagine Dragons a creat piesa având în vedere universul Starfield. Orchestrația reflectă o întrebare introspectivă despre locul nostru în univers și marile întrebări ale vieții.



Despre cântec, liderul Imagine Dragons și persoana pasionata de jocuri, Dan Reynolds, a comentat: „Bethesda a creat jocuri emblematice pe care le-am jucat cea mai mare parte a vieții noastre și suntem onorați că am colaborat la această melodie pentru Starfield. Cântecul, precum și jocul, pune unele dintre cele mai dificile întrebări cu care ne confruntăm, ca oameni care încearcă să-și găsească locul în univers.”





Compozitorul Inon Zur a spus: „Sunt atât de încântat și onorat să dezvălui că am colaborat cu legendarul grup Imagine Dragons pentru a crea CHILDREN OF THE SKY (A STARFIELD SONG). Trupa a creat o melodie uimitoare, emoționantă și memorabilă și m-am alăturat lor pentru a adauga motivul Starfield în cântec, precum și elemente iconice din tema principală și tratamentul orchestral Starfield. Rezultatul este o sărbătoare masivă pentru Starfield și sper că fanii grupului, precum și jucătorii din întreaga lume îl vor găsi la fel de entuziasmant și magnific așa cum ne simțim cu toții.”



Recent, grupul a lansat apreciatul film documentar original HULU, IMAGINE DRAGONS LIVE IN VEGAS, difuzat exclusiv pe HULU în Statele Unite. În tandem, a fost lansat albumul IMAGINE DRAGONS LIVE IN VEGAS Soundtrack.

