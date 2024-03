Premiera Shogun înregistrează vizionări record la nivel internațional

Cea mai vizionată premieră de serial de divertisment general, cu scenariul bazat pe celebrul roman al lui James Clavell, a atins cifre impresionante la nivel internațional. Producția este pe primul loc în topul premierelor FX de pe Hulu

comunicat de presa: Premiera seriei cu 10 episoade, Shōgun de la Studiourile FX, a fost un succes încă din primele zile de la lansare. Primul episod din saga epică de război, plasată în Japonia feudală, ce spune o poveste despre pasiune și putere, a înregistrat 9 milioane de vizualizări* la nivel global pe Disney+ și pe Hulu în primele șase zile de streaming. Producția bazată pe bestseller-ul lui James Clavell a devenit, astfel, premiera nr. 1 în rândul serialelor de divertisment general la nivel mondial.

În Statele Unite, Shōgun este premiera FX nr. 1 pe Hulu, plasându-se astfel înaintea sezonului 2 al serialului Ursul (The Bear), la care contribuie audiența Disney+. La nivel internațional, Shōgun este nr. 1 în rândul tuturor lansărilor de seriale de divertisment general, înaintea primului sezon din The Kardashians.

Primele trei episoade din Shōgun sunt acum disponibile pentru vizionare, iar noi episoade vor debuta în fiecare zi de marți până pe 23 aprilie. Următorul episod, "The Eightfold Fence", va fi disponibil din 12 martie, pe Hulu în SUA, Star+ în America Latină și Disney+ în toate celelalte teritorii și va fi difuzat la ora 5:00 AM pe FX in SUA.

Shōgun de la Studiourile FX este creat de Rachel Kondo și de Justin Marks, iar Marks fiind showrunner și producător executiv alături de Michaela Clavell, Edward L. McDonnell, Michael De Luca și Kondo. Alături de Cosmo Jarvis care îl interpretează pe John Blackthorne, serialul are o distribuție japoneză foarte apreciată, o premieră pentru o producție americană, care îî include pe Hiroyuki Sanada alias Lord Yoshii Toranaga, Anna Sawai alias Toda Mariko, Tadanobu Asano alias Kashigi Yabushige, Hiroto Kanai alias Kashigi Omi, Takehiro Hira alias Ishido Kazunari, Moeka Hoshi alias Usami Fuji, Tokuma Nishioka alias Toda Hiromatsu, Shinnosuke Abe alias Buntaro, Yuki Kura alias Yoshii Nagakado, Yuka Kouri alias Kiku, and Fumi Nikaido alias Ochiba no Kata.

* O vizualizare este definită prin împărțirea timpul total de streaming la durata episodului.

Vizionare placuta