Imagine Dragons a lansat single-ul “Eyes Closed”. Acest imn orientat spre viitor combină elemente alternative, rap, electronice și rock.

comunicat de presa: Despre cântec, solistul Imagine Dragons, Dan Reynolds a comentat: „După ce mi-am luat ceva timp în afara turneului și am petrecut timp cu familia și cu cei dragi, în sfârșit am simțit dorința de a mă întoarce în locurile sonore care mi-au adus cea mai mare bucurie inițial. , dar cu o nouă perspectivă și mentalitate. Găsirea echilibrului potrivit de nostalgie și prospețime îmi aduce cea mai mare bucurie în studio. Ne-am distrat foarte mult făcând asta și sperăm să vă placă și vouă.”

Ultima muzică nouă pe care am auzit-o de la Imagine Dragons a fost „Children of the Sky (a Starfield song)”, inspirată din jocul Sci-Fi, Starfield™. Hitul lor single „Bad Liar” tocmai a depășit 1 miliard de stream-uri pe Spotify, consacrând Imagine Dragons drept „primul grup care a înregistrat 10 melodii de peste 1 miliard de stream-uri pe Spotify”.

Este totusi doar inceputul. Rămâneți pe fază pentru premiera iminentă a unui videoclip muzical cinematografic uimitor care va însoți piesa cu mai multă muzică care va veni în curând de la trupă.

Vizionare placuta