Taylor Swift a lansat albumul 'The Tortured Poets Department: The Anthology'

Taylor Swift și-a lansat vineri, 19 aprilie, albumul cu numărul 11 din carieră, o nouă poezie cu balade și ritmuri fresh. Și a inclus 31 de cântece în total, după ce ea a făcut un anunț surpriză cu 15 piese suplimentare, denumit„The Tortured Poets Department: The Anthology"

comunicat de presa: "The Tortured Poets Department" se deschide cu colaborarea cu Post Malone pentru piesa „Fortnight” și prezintă o altă colaborare surpriză pe album, cu Florence and the Machine, pentru track-ul „Florida!!!”. Swift a mai lucrat la album cu cei doi producători de referință: Jack Antonoff de la Bleachers și Aaron Dessner de la National.

Alături de nume mari, Swift a lucrat la The Tortured Poets Department cu inginerii de înregistrări Laura Sisk și Jonathan Low, mixerul câștigător al Grammy Serban Ghenea, toboșarul Wilco Glenn Kotche, aranjorul Rob Moose, violonistul Galya Bisengalieva, pianistul Thomas Bartlett (alias Doveman), Louis Bell, colaboratorul de multă vreme Post Malone, Bryce Dessner de la National și membrii Bleachers (Zem Audu, Mikey Freedom Hart, Sean Hutchinson, Michael Riddleberger și Evan Smith).



Taylor Swift plănuiește să lanseze videoclipul pentru „Fortnight”, colaborarea cu Post Malone, vineri, 19 aprilie. „Sunt un mare fan al lui Post datorită felului in care scrie, dar și datorită experimentelor sale muzicale și a acelor melodii pe care le creează, care, pur și simplu, îți rămân în cap pentru totdeauna. Am fost martor la faptul că magia prinde viață când am lucrat împreună la Quinzea”, a scris Taylor Swift online.



Între Midnights și The Tortured Poets Department, Swift a lansat două albume reînregistrate — Speak Now (Versiunea lui Taylor) și 1989 (Versiunea lui Taylor) — și și-a început turneul Eras, care a cucerit lumea. În prezent, se află într-o scurtă pauză din turneu, după ce a cântat ultima dată în Singapore la începutul lunii martie și nu a avut un spectacol programat până pe 9 mai, în Franța. Etapa britanică și europeană a turneului Eras continuă în august, iar Swift se întoarce în America de Nord pentru mai multe concerte în octombrie. Între timp, filmul ei de concert are un succes incredibil, Taylor Swift: The Eras Tour, este disponibil online, în ediții standard și extinse.

Vizionare placuta