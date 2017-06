Zilele trecute am auzit intamplator un cantec al Madonnei din anii '80 care m-a pus pe ganduri. "Dress You Up" este titlul acestuia, iar refrenul ascunde secretul unei relatii fericite si trainice.

Da, dragele mele, imbracati-va partenerul cu iubirea voastra.

Minunate cititoare care va faceti tot timpul griji despre felul in care aratati si va comparati cu alte femei sau care cheltuiti o multime de bani, energie si timp pe infrumusetare, recunoasteti. Fiecare femeie este unica si frumoasa in felul ei. Va rog sa nu ma intelegeti gresit. Nu este nimic in neregula in avea grija de corpul nostru si a ne imbraca cu gust in orice imprejurare. Prea multe femei neglijeaza acest aspect odata ce se vad intr-o relatie sau casatorite. Insa, adevarul este ca barbatul tau isi va aminti mai putin culoarea sutienului tau cumparat de la Victoria's Secret si mai mult felul in care l-ai facut sa se simta atunci cand ai purtat acel sutien.

In loc sa te temi de faptul ca o pereche de sani cupa D sau de picioare mai lungi il vor face sa plece de langa tine, ar fi mai bine sa incetezi sa il mai bati la cap, sa incerci sa il controlezi sau sa il faci sa se simta inutil. Din contra,Intampina-l cu un zambet si o imbratisare atunci cand se intoarce de la serviciu. Multmeste-i pentru tot ceea ce face pentru tine, pentru faptul ca este langa tine atunci cand ai nevoie de el.

Este posibil sa nu te intereseze toate hobbyurile lui insa, daca lui ii face placere, incearca sa ii fii alaturi din cand in cand. E posibil sa fii surprinsa de cat de bine te vei simti si, mai mult decat atat, vei fi surprinsa de cat de puternica va deveni legatura dintre voi. Permite-i sa fie el insusi si sa se simta confortabil in prezenta ta. Spune-i ca este un cavaler in armura stralucitoare insa nu il face sa isi puna platosa atunci cand este acasa. Fii oaza de tandrete, bucurie si dragoste intr-o lume care cere deja prea mult de la el.

Si nu, nu este vorba de manipulare. Ci de a trai cu inima deschisa si de a-ti exprima feminintatea.