Una dintre cauzele majore ale problemelor in cuplu - poate cea mai mare - este judecata. Prin aceasta ma refer la auto-judecata, precum si la judecarea altora. Auto-judecata este o forma comuna de auto-abandonare. Cand ne judecam pe noi insine, judecam in general pe altii si invers.

Partea programata a noastra, ego-ul nostru ranit, adesea crede ca judecata de sine si judecata altora vor genera schimbarea. Dar, daca examinati efectiv rezultatele judecatii, veti vedea ca efectul este contrariu. Cand te judeci, te simti, de fapt nelinistita, deprimata, vinovata sau inselata. Nu actionezi la fel de bine ca atunci cand te simti fericita si impacata si te pretuiesti.

Deci, ce se intampla intre tine si partenerul, copilul, prietenii sau colegii tai atunci cand te judecai sau ii judeci?

Atunci cand ii judecam pe altii, credem ca ei ne judeca, iar cand ne judecam pe noi insine, ne simtim nesigure. Adevarul este ca a te judeca pe tine sau pe altii nu aduce niciodata nimic bun. Ne face sa ne simtim aiurea si creeaza relatii false.

Chiar si gandurile in care judeci pe cineva sau pe tine au un efect negativ, deoarece ele iti afecteaza frecventa vibrationala . Frecventa ta energetica determina daca te poti conecta sau nu cu iubire cu ceilalti. Atunci cand judeci, frecventa ta este scazuta. Egoul tau actioneaza si inima ta este inchisa.

Daca doresti sa ai relatii iubitoare si implinite, incepe prin a-ti observa gandurile. Nu poti sa renunti la ceva ce nu stii ca exista. Nu este neobisnuit ca gandurile in care te judeci pe tine sau pe altii sa fie automate - nici macar constiente. Pe masura ce devii constienta de acestea, ai posibilitatea de a le inlocui cu acceptare, compasiune si iertare. Ori de cate ori faci asta, iti ridici vibratia si reusesti sa te conectezi cu usurinta cu alte persoane asemeni tie.

Actiunile care rezulta din judecarea altora si cele care rezulta din acceptare, compasiunea si iertare sunt complet diferite. Primele constau in control si respingere, in timp ce celelalte conduc la un comportament iubitor. Atunci cand inlocuiesti judecata cu acceptarea, compasiunea si iertarea incepi sa experimentezi iubirea in mod natural si sa iti asculti glasul launtric. Esti mereu indrumata, cu drag, spre binele tau cel mai inalt si spre manifestarea viselor tale cele mai indraznete.