foto: Luna Vandoorne, Shutterstock

Feng Shui, tehnica straveche de a lucra cu forta vietii cosmice care ne inconjoara pe toti, are puterea de a ne ajuta in diverse aspecte ale vietii noastre, inclusiv in dragoste.

Aceasta practica orientala creeaza o casa sau un mediu de lucru lipsite de blocaje energetice si are capacitatea de a directiona energia cosmica intr-un mod care imbuntatateste o anumita zona a vietii unei persoane. Poti folosi Feng Shui pentru a atrage iubirea sau pentru a-ti condimenta relatia romantica.

Sfaturi Feng Shui care te vor ajuta sa atragi in viata ta exact ceea ce iti doresti

1. Limiteaza numarul de oglinzi din dormitorul tau. sau, daca este posibil, scapa de ele. Oglinzile deviaza energia, ceea ce poate anula toate celelalte eforturi Feng Shui din dormitorul tau.

2. Creeaza acea ambianta pe care ti-o doresti folosind aromoterapia. Uleiurile esentiale de ylang-ylang, iasomie, salvie, geraniu, trandafir si cardamom aduc romantism si echilibru in viata ta amoroasa

3. Asigura-te ca fotografiile din dormitor reprezinta viziunea ta. despre cum arata o relatie iubitoare sau echilibrata. Elimina alte fotografii despre care crezi ca nu iti servesc intentiile.

4. Pune un cristal de cuart roz in dormitor. Coltul relatiilor din casa ta se gaseste in cel mai indepartat colt din partea dreapta al casei tale. Deoarece cuartul roz simbolizeaza dragostea pura, vibreaza la o frecventa ridicata si o atrage.

5. Creeaza un spatiu pentru partenerul tau in dormitor. Fa-i loc in pat (chiar daca deocamdata este doar la stadiul de idee), precum si spatiu in dulap, astfel incat sa se simta confortabil in casa ta.

6. Elimina din dormitor dispozitivele tehnologice care iti iau din energie si iti distrag atentia. Muta-le intr-un alt loc deoarece aceste lucruri sunt blocheaza energia. Aceasta schimbare va face ca dormitorul tau sa emane o atmosfera calma si relaxta.

7. Elimina obiectele care ocupa spatiu fizic si energic pe si in jurul patului. Acestea includ mobilierul suplimentar, pernele suplimentare sau animale de plus de pe pat. Avand spatiu suplimentar inseamna ca esti pregatita sa primesti o alta persoana in viata ta

Urmand aceste sfaturi despre Feng Shui, creezi fundatia energetica pentru o relatie sanatoasa si armonioasa in viata ta.