foto: Allies Interactive, Shutterstock

Sufletul pereche te gaseste atunci cand esti tu autentica, implinita si fericita. Lumina ta este atat de puternica incat il atrage ca un magnet. Cand cineva are nevoie de un partener pentru a se simti fericit si intreg, parte din aceasta lumina se pierde. Iata cinci pasi pentru a te transforma in persoana care poate atrage in viata ei sufletul pereche.

1. Renunta la trecut

Indiferent daca e vorba de resentimente sau de momente fericite, renunta la ceea ce te tine legata de fostul partener pentru ca te tin pe loc. Nu poti observa optiuni si idei noi, deoarece trecutul va incurca mintea. Trebuie sa renunti la bagajele din trecut pentru a atrage sufletul pereche in viata ta!

2. Vindeca-ti inima de ranile emotionale

Este dificil sa intri intr-o alta relatie atunci cand inca esti ranita emotional si mental. Cata vreme ai probleme nerezolvate din trecut, nu poti garanta ca vei fi tu insati. Identifica-ti ranile emotionale si actioneaza pentru a le vindeca. Simte-le si lasa-le sa plece. Trebuie sa fii curata din punct de vedere emotional pentru a puta simti vibratia de care este atras sufletul tau pereche.

3. Devino cea mai buna versiune a ta insati

Nu conteaza cum esti acum ci actiunile pe care le intreprinzi pentru a fi o versiune mai buna a ta. Chiar daca esti deja minunata, sa devii si mai minunata va aduce emotie si mister in viata ta. Repara ceea ce ai de reparat pentru ca nu este treaba partenerului sa faca asta.

Ai mai mare grija de tine. Fa miscare, mananca sanatos, stabileste-ti granite sanatoase care iti protejeaza energia fara a arata lipsa de respect fata de cineva. Asigura-te ca ai timp sa te odihnesti bine atunci cand esti obosita. Fa lucrurile care te fac fericita, practica activitatile care te inspira, invata lucrurile care te pasioneaza.

foto: Hermin, Shutterstock

5. Vibreaza la o frecventa inalta

Negativitatea, cinismul, supararea, nervii au o vibratie scazuta. Acestea, la randul lor, te vor face sa atragi oameni care vibreaza la acelasi nivel. Fa eforturi pentru a vibra la un nivel de frecventa mai ridicat. Sa faci lucrurile care te fac fericita, implinita si iti aduc bucurie ajuta. Vibrezi la cel mai inalt nivel atunci cand esti tu insati fara sa iti ceri scuze pentru asta. Cel mai bun mod de a ajunge aici este sa iti urmezi telul, sa te inconjori cu oameni pozitivi care te inspira sa fii tu insati si sa faci lucrurile care te pasioneaza.

Trebuie sa vibrezi cu adevarata lumina, astfel incat sufletul tau sa te poata simti si sa fie atras!

Care este cheia pentru a-ti atrage sufletul pereche?

Cheia pentru a va atrage sufletul pereche este sa va urmati scopul fara a va gandi ca aveti nevoie de un suflet pereche.

Atunci cand cineva cauta raspunsuri despre motivul pentru care sufletul pereche nu se prezinta in viata lor, este cel mai probabil vina lor. Sunt nevoiasi. Ei au nevoie de un suflet pereche pentru a fi fericiti si pentru a se simti intregi.