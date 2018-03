foto: Helen Sushitskaya, Shutterstock

Una dintre cheile catre o relatie de cuplu duabila si armonioasa este intimitatea emotionala. Acea complicitate care se naste intre parteneri, faptul ca sunt ei insisi si nu smt nevoia sa se ascunda sau sa se scuze. Iata sase pasi pentru o mai mare intimitate emotionala in relatia ta.

Cum sa ai mai multa intimitate emotionala in cuplu

1. Asuma-ti responsabilitatea

Asumarea responsabilitatii pentru sentimentele si nevoile tale reduce sansele de a da vina pe cealalta persoana pentru modul in care te-a facut sa te simti. Cand stii ca esti responsabila pentru toate lucrurile pe care le faci sau le spui, nu te temi ca vei fi atacata sau criticata pentru ceea ce cealalta persoana nu apreciaza in tine. In schimb, percepi criticile acesteia ca pe un lucru pozitiv care contribuie in mare masura la imbunatatirea crearii unei mai bune versiuni a propriei tale persoane.

2. Fii deschisa

Sa fii deschisa te ajuta pe tine si pe partenerul tau sa va simtiti in siguranta, deoarece stiti ca puteti discuta despre orice probleme pe care o puteti intalni pe parcurs.

Sentimentul de frica de a aduce o problema in discutie poate duce la furie, rezistenta, atitudine defensiva sau evitare. Intimitatea emotionala nu poate supravietui in aceste conditii

3. Practicati increderea unul in celalalt

Sa ai incredere inseamna sa-i acorzi persoane iubite increderea ta deplina. Stii ca te iubeste si nu ar face niciodata nimic care sa-ti faca rau sau sa te raneasca. Daca te raneste fara sa vrea, increderea te poate ajuta sa discuti cu el pentru a afla versiunea sa a povestii si sa fiti mai intelegatori unul cu celalalt.

4. Arata compasiune fata de emotiile celuilalt

Iubirea se manifesta prin grija, bunatate si compasiune. Cel mai rapid mod de a ucide intimitatea emotionala este sa ai prejudecati si, de asemenea, sa il judeci pe celalalt. Atunci cand este judecata, o persoana simte frica si tensiune si se distanteaza.

Compasiunea si bunatatea reprezinta caile prin care il poti face pe partener sa se simta in siguranta emotional. Conflictele rezolvate prin compasiune ajuta intimitatea sa infloreasca.



5. Fii prezenta

Sa fii prezenta cu mintea, trupulul si sufletul reprezinta cel mai frumos dar pe care il poti darui celui iubit. Prezenta ta deplina incurajeaza intimitatea emotionala, deoarece creeaza o conexiune profunda, dincolo de nivelul intelectual. Cand sunteti complet conectati unul cu celalal si va priviti in ochi, treceti dincolo de bariera cuvintelor. Desi va simtiti vulnerabili, aceasta vulnerabilitate determina o conexiune mai puternica intre voi.

6. Daruieste-te

Pentru ca intimitatea emotionala sa prospere, trebuie sa fii devotata, cinstita si demna de incredere. Chiar daca a fi sincera tot timpul nu este intotdeauna o sarcina usoara, iti va solidifica intreaga relatie.