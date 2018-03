foto: Eakachai Leesin, Shutterstock

Cu totii visam la acea persoana care ni se potriveste manusa si alaturi care viata este mai frumoasa. Iata care sunt cinci semne ca ai gasit-o si ca sunteti meniti sa fiti impreuna.

1. Va aratati vulnerabilitatea

Egoul nostru este una dintre cele mai mari slabiciuni ale noastre. Ne face sa vrem sa parem invincibili si puternici in orice situatie. Cu toatea acestea, fiecare om trece prin momente emotionale dificile. Daca esti prima persoana pe care iubitul tau o suna si doreste sa o vada cand se intampla ceva rau, atunci sunteti meniti sa fiti impreuna, cel putin in ochii lui. Inseamna ca se simte confortabil sa renunte la masti in fata ta si sa fie vulnerabil.

2. Va simtiti confortabil unul in preajma celuilalt

Cand te afli langa el, te simti relaxata. Este ca o gura de oxigen proaspat pentru tin. Nu iti este rusine sa ii impartasesti cele mai intime detalii ale vietii tale si simti nevoia sa ii destainui lucruri pe care nu le spui nimanui altcuiva. Te stie si cu bune, si cu rele. Orice s-ar intampla intre voi doi, nu va simtiti ciudat niciodata. Acesta este un semn care arata ca aveti incredere deplina unul in celalalt si ca va simtiti in siguranta in aceasta relatie.

Intelegerea este la fel de importanta ca si dragostea. Tu si partenerul tau aveti opinii similare cu privire la viata si asta este crucial. In plus, cand se simte aiurea, stii asta inainte sa o spuna cu voce tare. Sunteti ca doua parti ale aceluiasi puzzle. Intelegeti esenta celuilalt.

4. Te calmeaza

Prezenta lui iti da un sentiment de liniste pe care nu l-ai simtit niciodata cu o alta persoana. E ca si cum te simti acasa cand esti cu ei. Indiferent ce te ingrijoreaza, cand il vezi sau ii auzi vocea, totul pare sa se rezolve instantaneu. El este punctul tau de sprijin si umarul pe care plangi in cele mai grele momente. Daca si el simte la fel, sunteti facuti sa fiti impreuna.

5. Va acceptati complet unul pe celalalt

Exista un semn mai bun al iubirii adevarate decat a fi capabil sa fii tu insati in preajma cuiva? Daca sunteti meniti sa fiti impreuna, va veti accepta reciproc exact asa cum sunteti. Este p normal sa existe unele lucruri care te irita la partenerul tau insa este important sa nu iti doresti sa ii schimbi nucleul personalitatii.