Sexualitate fără vinovăție

O sexualitatea pozitivă și sănătoasă prespune iubire de sine dar și o bună cunoaștere a propriei persoane, a știi ce anume îți place și ce nu, a-ți da voie să te bucuri de intimidate și a fi capabilă să stabilești granițe și să spui nu atunci când ceva nu îți place sau nu se potrivește cu viziunea ta despre sex.

Chiar dacă femeile se îmbracă provocator, vorbim despre legea atracției și regizorii includ momente de nuditate în spectacolele pe care le pun în scenă în marile teatre, sexualitatea noastră este încă înconjurată de o aură de mister și, cumva, de vinovăție. Este ceva despre care nu vorbim tare și în public și care ne aduce un zâmbet ușor stingher pe față.

Insă atunci când ne reprimăm sexualitatea, ne reprimăm de fapt forța vitală și puterea creatoare. Suntem mai ușor de manipulat și controlat. Limităm o experiență menită să ne conecteze cu partenerul nostrum în modul cel mai profund și să trancedem limitele lumii fizice, la un simplu act fizic.

Despre toate acestea vorbește Dr. Kelly Neff în cartea sa, Sex Positive: Redifining Our Attitudes to Love and Sex. Dr. Kelly a povestit cum faptul că și-a reprimat sexualitatea a dus la grave probleme de sănătate. Uterul său a sfârșit prin a arăta ca un chirochine de struguri, plin de fribroame, și a trebuit extirpat pe când avea doar 30 de ani și înainte să aibă copii.

In workshopul său, Kelly a vorbit despre o abordare diferită a sexualității în care aceasta este percepută ca pe un dar pe care l-am primit de la creator pentru a ne conecta cu ceilalți oameni dar și cu forța universală.

Nu-i face celuilat ceea ce ție nu-ți place este unul dintre mottourile după care Dr. Kelly Neff se ghidează în viața sa, inclusive în cea intimă.

Autoarea a mai recomandat tăierea corzilor energetice nu doar cu foștii parteneri dar și cu credințele tale vechi legate de sexualitate. Doar așa vei reuși să te bucuri pe deplin de darurile sale și o poți trăi ca pe o tehnologie spirituală de a te conecta cu propria umanitatea și cu cea a celorlalți.

Featured foto by Aloha Hawaii via Shutterstock