Cadouri de ziua Îndrăgostiților: Ce să îi oferi persoanei iubite

Iată câteva idei de cadouri de ziua Îndrăgostiților!

Ziua Îndrăgostiților este una dintre cele mai frumoase sărbători datorită faptului că în această perioadă se celebrează dragostea, iubirea necondiționată și relațiile armonioase și sănătoase. Este important să oferi atenție persoanei iubite întotdeauna, nu doar în această perioadă a anului, numită și „Luna iubirii”. Dacă nu ai inspirație și nu știi ce să îi cumperi sufletului tău pereche, noi venim în ajutor cu câteva idei care te vor salva în situațiile de acest gen.

Cadouri de ziua Îndrăgostiților pentru ea. Cărți

Cărțile sunt unul dintre cadourile cu care nu poți să dai greș. În această perioadă, romanele de dragoste reprezintă cel mai frumos dar pe care să i-l faci persoanei dragi deoarece aceasta poate retrăi momentele de iubire răsfoind paginile unei cărți bune. Iată câteva recomandări!

Prima iubire - JAMES PATTERSON

Axi Moore e o „fată bună”: învaţă bine şi nu creează probleme, dar tot ce îşi doreşte e să plece cât mai departe de orăşelul în care trăieşte şi de viaţa chinuită lângă un tată alcoolic. Când Axi hotărăşte să pornească în călătorie şi să străbată America, singura persoană pe care o vrea alături este cel mai bun prieten al ei, Robinson — de care e îndrăgostită nebuneşte în secret. E posibil însă ca această călătorie să fie cea din urmă pentru el.



Prima iubire este o aventură frumoasă, o poveste despre doi adolescenţi în căutarea bucuriei, libertăţii şi speranţei. O poveste care ne aduce aminte, printre zâmbete şi lacrimi, cât de fragilă este viaţa şi cât de minunat e să iubeşti.

O scrisoare de dragoste de Sf. Valentin pentru fiecare zi a anului. Barnes & Noble

Cartea poate fi comandată aici.

Iubire versus neiubire - ANA MARIA DUCUTA

Iubirea nu este doar o metaforă, o poezie sau un cântec. Iubirea este motivul, justificarea şi şansa la viață. Suntem atât cât iubim şi trăim doar atunci când iubim. Dar uneori, "iubirea" este înlocuită de sora ei geamănă, plăsmuită cu aşteptări nerealiste, fățărnicie şi indiferență: "neiubirea". Neiubirea ne face nesiguri, trişti şi ne ia orice altceva am putea avea în viața noastră, în timp ce ne amăgim că avem "Iubire" în viața noastră. Cum facem diferența între cele două? Cum ştim că suntem într-o relaţie de "neiubire" cu propria persoană sau cu altcineva? Cine şi unde trage linia între adevăr şi minciună, trădare şi loialitate, iubire şi neiubire?Răspunsul este în ceea ce simţim, în faptele celuilalt, în gândurile noastre...pe care uneori nu ni le putem recunoaşte...din pricina Neiubirii, care se luptă să ia locul...Iubirii. Cartea poate fi comandată aici. Cele mai stralucitoare stele ANNA TODD Celebra autoare a fenomenului international AFTER revine cu un roman incitant despre o tanara aflata in cautarea dragostei si despre obstacolele pe care trebuie sa le infrunte.



Karina cunoaste bine realitatea dura a vietii militare. Dupa o copilarie petrecuta din garnizoana in garnizoana, ea a inteles ca soldatii se intorc de pe front cu amintiri dureroase. De aceea a ales sa se tina departe de armata, ducand o existenta linistita in casuta ei. Dar n-a intors spatele familiei — nici tatalui sau cand a fost plecat in misiuni, nici fratelui sau, Austin, in frecventele lui probleme cu legea.



Karina stie ca trebuie sa aiba grija de ea si ca nu poate repara intotdeauna ceea ce nu functioneaza. Dar cand purtarea lui Austin se inrautateste si reactiile tatalui sau sunt tot mai dure, Karina simte ca si ea incepe sa cedeze. Atunci intra in viata ei misteriosul Kael, un soldat atragator si serios — o carte inchisa pe care e disperata sa o deschida. Cartea poate fi citită aici. Cadouri de ziua Îndrăgostiților pentru ea. Kituri de unghii gel Dacă iubita ta este atrasă de estetic, frumos și îngrijire, atunci poți să îi oferi un kit de unghii gel cu care să își realizeze o manichiură perfectă. Iată câteva! Kit Unghii Gel pentru Manichiura French Descoperiti pe cont propriu tainele constructiei manichiurii perfecte cu acest kit cu gel pentru manichiura french, la cele mai accesibile preturi de pe piata. Setul prezinta o varietate de produse esentiale, de calitate, care va garanteaza obtinerea unor rezultate profesionale, in concordanta cu propriile dorinte.

Folosind instrumente potrivite, manichiura ta se va transforma intr-un mod spectaculos, pe o lunga durata de timp. Kitul poate fi comandat aici. Kit Unghii False cu Gel UV SensoPRO Minunatul kit pentru unghii false cu Gel UV te va ajuta sa obtii o manichiura la standarde profesionale, la un pret rezonabil. Mai mult la achizitionarea acestui set complet veti primi cadou un set 4 Pensule Manichiura Unghii False. Produsele vor fi livrate prin curierat gratuit, in cel mai scurt timp posibil, pentru ca tu sa le poti folosi cat mai repede. Setul poate fi comandat aici. Cadouri de ziua Îndrăgostiților pentru ea. Rochii Rochie Dy Fashion fucsia cu nasturi si curea in talie Rochie midi eleganta cu nasturi si curea in talie. Are decolteu cu decupaj, maneci trei sferturi cu baza clopot si croi cambrat. Rochia poate fi comandată aici. Rochie Dy Fashion neagra din lurex cu dantela la maneci Rochie eleganta din fir lurex cu dantela la baza manecilor. Are guler incretit la baza gatului, maneci lungi si croi clos. Rochia poate fi comandată aici. Cadouri de ziua Îndrăgostiților pentru el. Parfum AVON SEGNO IMPACT EAU DE PARFUM Apa de parfum Segno Impact este o rara fuziune de expresivitate si dulceata, creata pentru un barbat caruia nu-i este teama de schimbari. Apa de parfum pentru barbati Segno Impact este o alegere excelenta de parfum pentru liderul modern intr-o lume aflata in continua schimbare. Este o combinatie remarcabila a aromei distinctive a vermutului si a frunzelor de muscata pe o baza unica a unui duet de acorduri format din note pamantesti si proaspete de vetiver biodegradabil si din surse durabile. Pafumul poate fi comandat aici. Parfumul poate fi comandat aici. Sursă foto prima pagină: George Rudy/Shutterstock