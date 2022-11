Cărți psihologice: Citește-le și îți vei schimba viața!

Iată 3 cărți psihologice care cu siguranță îți vor schimba viața!

Cititul este una dintre cele mai frumoase pasiuni pe care o persoană poate să le aibă. Fie că este vorba despre cărți ușoare, de relaxare, fie că discutăm despre adevărate scrieri istorice sau psihologice care îți pot schimba viața, cititul este indicat pentru dezvoltarea creierului, dar și a personalității. Ți-am pregătit câteva cărți extrem de bune, care te vor ajuta pe viitor!

„Inteligența emoțională – Daniel Golleman”

Sunt convinsa ca toti cei pasionati de psihologie au auzit pana acum de cartea lui Daniel Golleman. Inteligenta emotionala este una dintre cele mai bune carti psihologice, pe care o recomand din toata inima. O carte care a reusit sa marcheze o revolutie uimitoare in psihologie analizand importanta incredibila a emotiilor in dezvoltarea personalitatii. Daca vrei sa iti intelegi sentimentele, sa reusesti sa-ti explici o anumita situatie in care te afli, studiul lui Goleman este alegerea perfecta. Autorul a deschis calea unei psihologii care acorda un interes extrem de important inteligentei sentimentelor.

Privind soarele in fata - Irvin Yalom

Irvin Yalom este un profesor excelent in Departamentul de Psihiatrie din cadrul Universitatii Stanford si este, de asemenea, psihoterapeut in psihologie existentiala (una dintre scolile/ramurile principale ale psihoterapiei). Yalom este cel care, de altfel, a scris o alta carte pe care eu o ador, si anume: Minciuni pe canapea. Revenind la cartea Privind soarele in fata trebuie sa mentionez ca este una dintre acele carti psihologice fabuloase pe care odata ce ai inceput sa o citesti cu greu o mai lasi din mana. Cartea imbina perfect psihologia, filozofia si literatura si ofera o viziune curajoasa asupra mortii si impactului pe care o are aceasta in viata noastra. Yalom incearca sa te ajute sa-ti descoperi conceptiile legate de moarte si face ca ideea mortii sa devina un lucru care sa nu te faca sa te simti fara speranta, ci din contra, sa te elibereze si sa te ajute sa iti traiesti viata din plin.

Imperfecti, liberi si fericiti – Cristophe Andre

Invata sa inaintezi pe calea stimei de sine, sa ai mai multa incredere in tine, sa te accepti si sa te iubesti cu tot ce reprezinti tu. O carte care te ajuta sa te cunosti mai bine, sa gasesti un echilibru emotional care sa iti permita sa traiesti mai fericit, mai liber si sa construiesti relatii mult mai sanatoase cu cei din jurul tau. Este despre cum esti tu, cum te arati lumii si ce poti sa devii. Cristophe Andre este un renumit psihoterapeut francez ale carui carti au fost publicate in intreaga lume.

Sursă foto: /Shutterstock