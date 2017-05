Foto: Sergey Nivens, Shutterstock

Un cuvant, un gest, un eveniment neasteptat ne pot aduce lacrimi in ochi si un nod in gat. Tristetea este un tovaras de drum care apare din cand in cand langa noi. Iata ce poti face pentru a-i spune, la modul politicos, ca ai prefera sa iti continui calatoria fara ea.

1. Schimba-ti postura corporala

In cartea sa, "Awaken The Giant Within", Tony Robbins explica felul in care postura noastra corporala ne afecteaza starea de spirit. Atunci cand esti trista, fii atenta la felul in care iti tii corpul. Apoi indreapta-ti spatele si ridica-ti barbia si ochii din pamant. Te vei simti mai increzatoare in tine.

2. Zambeste

Stii vorba americana "fake it till you make it"? Contine un graunte de adevar si are legatura cu ce am povestit la punctul 1. Zambetul, chiar daca la inceput pare nenatural, te va ajuta sa treci mai usor peste tristete. La urma urmei, poate fi chiar amuzant sa iti vezi fata in oglinda, cu un zambet fortat pe fata. Poate astfel iti vei da seama ca lucrurile nu-s chiar atat de... triste precum par.

Atunci cand esti trista, desi exact asta iti vine sa faci, nu este deloc momentul sa asculti balade triste. Alege o muzica vesela care inspira bucurie si pofta de viata. Muzica are o putere nebanuita asupra subconstientului nostru si ne poate ajuta sa ne modificam starea de spirit intr-o clipita.

4. Fa miscare

Mersul la sala dar si alte tipuri de miscare vor face organismul sa iasa din starea de lancezeala provocata de tristete si sa fabrice serotonina, ceea ce te va face sa te simti mult mai bine. Atunci cand esti cu moralul la pamant, o portie buna de efort te poate ajuta sa uiti de starea ta si chiar sa gasesti solutii anti-tristete.

5. Petrece timp in natura

Natura este cel mai bun loc pentru a ne incarca bateriile. Nu este vorba doar de vacante dar si de situatii de viata pe care noi le consideram mai putin placute. Sa nu uitam ca Einstein a fost, la un moment dat, paznic de far, ceea ce i-a permis sa se piarda ore in sir cu ochii in imensitatea valurilor.