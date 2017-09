Sunt locuri, situatii, oameni care te apasa si care te fac sa te simti lipsita de energie. Nu este de mirare. Totul in jur este energie. Iar in marile orase, aceasta este impregnata cu gandurile si emotiile a milioane de oameni, fara a mai pune la socoteala radiatiile electromagnetice. Chiar si in aceasta situatie, ai puterea de a duce o existenta armonioasa si plina de bucurie.

Iata cinci modalitati simple de a te feri de absorbtia energiei negative.

1. Inceteaza sa incerci sa ii multumesti pe ceilalti

Atunci cand oamenii se plang de tine sau vor sa te traga in jos, nu o lua personal. Acest tip de comportament este mai mult o reflectare a cine sunt ei decat a valorii tale. Constientizeaza faptul ca nu poti multumi pe toata lumea si ca valoarea ta nu este data de opinia celorlalti. Iubeste-te pe tine insati.

Ai avut vreodata o prietena care te seaca de energie? Care te lasa stoarsa de energie, epuizata fizic si psihic? Acest tip de oameni sunt numiti vampiri emotionali. Ei iti dau tarcoale atunci cand au nevoie de ajutor insa, dispar atunci cand tu ai nevoie de ei. Nu este responsabilitatea ta sa rezolvi problemele altor persoane, nici macar ale unui membru al familiei. Fiecare dintre noi are capacitatea de a se ajuta singur.

3. Spune nu

Este important sa iti cunosti limitele si sa te exprimi atunci cand acestea sunt incalcate. Contrar credintei populare, nu este nepoliticos sa spui nu si nici macar nu este nevoie sa te justifici.