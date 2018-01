Sunt sigura ca si tu ai incercat la un moment dat sa incurajezi pe cineva spunandu-i ca frumusetea vine din interior, deci stii ca este adevarat, chiar daca pare sa nu dea rezultate in ceea ce te priveste. Spre exemplu, cand prietena ta cea mai buna este fericita, observi ca ceva este schimbat la ea, ca radiaza, ca ii stralucesc ochii... ca este mai frumoasa. La fel se intampla si atunci cand tu ai o zi buna.

Chiar daca nu ai apucat sa faci o combinatie vestimentara de nota 10, chiar daca ai uitat sa te dai cu rimel si cu ruj, iar parul doar l-ai prins intr-o coada, faptul ca inima ta este fericita, o sa ii atraga pe cei din jur ca un magnet langa tine.

Ca sa vorbesc din propria experienta, mi s-a intamplat de mai multe ori sa primesc complimente atunci cand ma asteptam mai putin. Si nu il dau exemplu pe iubitul meu, care ma vede in cele mai bune si in cele mai proaste momente, iar el imi spune ca sunt frumoasa fix atunci cand sunt descurajata, dar fara ca el sa stie ce discutie am purtat eu cu mine in oglinda.

Sursa Foto: Shutterstock/By Serhii Brovko

Prima oara am ramas surprinsa cand, dupa trei zile petrecute undeva la sat, am mers intr-un magazin de telefonie mobila, iar baiatul de la vanzari "a furat" numarul meu de telefon si m-a invitat in oras imediat dupa ce am iesit din magazin. Sa precizez ca in cele trei zile petrecute la sat nu ma machiasem, imi tinusem parul prins in coada, plansesem pentru ca imi fusesera furate doua telefoane, iar pana sa ajung in Bucuresti statusem sapte ore in masina.

Eram un dezastru pe exterior, dar linistita pe interior, pentru ca vacanta in care fusesem ma purificase, fusese o vacanta spirituala, iar lucrul asta se pare ca l-a facut pe baiatul respectiv sa ma vada mai frumoasa in starea naturala decat, poate, m-ar fi vazut daca as fi fost machiata si cu parul indreptat. Ar mai fi si alte exemple, dar ma voi rezuma la acesta.

Frumusetea vine din interior cand iubesti

Prin urmare, frumusetea chiar vine din interior si vine atunci cand te astepti mai putin. Si vine din lucruri marunte, pentru ca uneori este suficient sa iti stea doar parul bine ca sa te simti cea mai frumoasa, alteori sa iti placa cum te-ai imbracat, desi nu te-ai machiat, si nici parul nu sta cum ti-ai dori.

Stiai ca si o manichiura ingrijita are capacitatea de a te face sa te simti frumoasa? Am invatat-o in cabinetul de psihologie.

Mai mult de atat, vreau sa tii cont de urmatoarele:

Frumusetea vine din interior atunci cand esti linistita.

Frumusetea vine din interior atunci cand iubesti si esti iubita.

Frumusetea vine din interior atunci cand faci o fapta buna.

Frumusetea vine din interior atunci cand petreci timp cu familia sau cand te uiti la un serial impreuna cu barbatul pe care il iubesti.

Frumusetea vine din interior atunci cand iti iubesti aproapele ca pe tine insuti.