Putini suntem constienti ca exista un loc special in interiorul nostru care ne poate ajuta sa ne eliberam de griji, de stres, de anxietate si de diversele dereglari din organism. Este vorba de al zecelea nerv cranian, nervul vag, aflat in legatura cu multe sisteme importante din corp, dupa cum ii spune si numele: vagus – „cel care circula in tot corpul“. Astfel, este conectat cu inima, plamanii, stomacul, pe care le influenteaza intr-un mod benefic: regleaza ritmul cardiac, secretia de insulina si pe cea de sucuri gastrice, scade presiunea din interiorul vaselor de sange, calmeaza anxietatea si multe alte procese vitale. Tot ce trebuie sa facem este sa ne „imprietenim“ cu el.

De ce este nervul vag atat de puternic?

Bipolaritatea este explicatia. Organismul uman asa functioneaza prin procese cu dubla polaritate: inspiram si expiram, inima se dilata si se contracta atunci cand bate, avem noapte si zi, intuneric si lumina. Pentru a ne pastra sanatatea, trebuie sa respectam acest ritm firesc, sa ne odihnim in timpul noptii, sa luam pauze in timpul zilei, sa avem momente de detasare, in care sa ne regasim. Daca reusim sa comunicam cu nervul vag, efectele sunt uimitoare: reducem semnificativ nivelul de cortizol, hormonul stresului si odata cu el hipertensiunea arteriala; ne regeneram celulele, inclusiv la nivelul creierului, ceea ce inseamna un declin al memoriei mult scazut; crestem nivelul de dopamina, astfel ca avem mai multa energie si devenim mai optimisti.

Nervul vag este parte importanta a sistemului nervos parasimpatic

Care are un rol semnificativ de refacere si economisire a energiei pe diverse cai: protejeaza inima de suprasolicitare, ne ajuta sa avem un somn odihnitor etc. Pentru ca noi sa functionam la capacitate maxima, trebuie sa se afle permanent in armonie cu sistemul nervos simpatic. Astfel, suntem capabili sa percepem semnalele pe care ni le transmit organele noastre inainte sa se instaleze o boala, de exemplu.

15 minute de meditatie vagus pe zi

Desi unii cercetatori au decretat de-a lungul timpului ca nervul vag nu poate fi accesat in mod constient, se pare ca exista cateva cai eficiente de a face asta. Cea mai importanta dintre ele este meditatia vagus.

Foarte important in timpul acestei meditatii este sa ne concentram asupra respiratiei. Sa inspiram si sa expiram puternic. Este esential mai ales sa expiram energic, pentru ca vibratiile transmise astfel ne ajuta sa intram in starea vagus. In acelasi timp, trebuie sa ne gandim la ceva pozitiv, sa ne repetam in minte fie o imagine placuta, fie o fraza motivanta, precum o mantra care ne inspira. O atentie aparte trebuie sa acordam si ochilor. Inchide ochii si concentreaza-te asupra pleoapelor. La inceput, totul e negru, apoi vezi diverse culori, puncte, lumini. Continua asa timp de 15 minute. Cu cat suntem mai stresati si mai incordati in viata de zi cu zi, cu atat ne este mai greu sa intram in starea potrivita, dar od ata ce nervul vag atinge relaxarea maxima, ne vom simti calmi, usori, impacati.

7 alte metode de a accesa nervul vag

1. Rugaciunea

Este dovedit ca recitarea rugaciunilor creste activitatea nervului vag, regland ritmul cardiac si imbunatatindu-ne starea de spirit.

2. Rasul

Vibratiile care se produc in corp atunci cand radem cu pofta au efecte benefice asupra nervului vag si asupra psihicului nostru.

3. Relatiile implinite

Relatiile de iubire si cele de prietenie, faptele bune, incurajarile, discutiile sincere care ne aduc emotii pozitive regleaza functia vagala.

4. Sportul

Chiar si exercitiile usoare au rol de a stimula activitatea acestui nerv, aducandu-ne o stare de relaxare.

5. Postul

Reducerea cantitatii de alimente consumate pentru o zi sau chiar pentru cateva ore, inclusiv postul negru intermitent functioneaza ca un restart pentru metabolism si pentru nervul vag.

6. Soarele

Expunerea la soare pentru macar 10 minute pe zi incarca organismul cu energie pozitiva.

7. Frigul

Efortul depus de organism pentru a se adapta la frig imbunatateste activitatea nervului vag.