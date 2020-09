Gandeste ca un calugar. Antreneaza-ti mintea pentru a-ti gasi linistea si scopul in viata de zi cu zi

Superputerea lui Jay Shetty este sa faca intelepciunea accesibila si relevanta. Cartea sa este profunda, practica si iti atrage atentia. Credem ca va ajuta multa lume sa isi creeze noi obiceiuri, practici si o intelepciune de viata care ii va conduce spre existenta pe care si-o doresc cu adevarat. - Will Smith & Jada Pinkett Smith

Jay Shetty iti arata pas cu pas cum sa iti construiesti puterea prin schimbarea accentului de la imaginea de sine la respectul de sine. Aceasta carte te elibereaza de hipnoza conditionarii sociale si te ajuta sa devii arhitectul propriei vieti. - Deepak Chopra, profesor de medicina, Universitatea din California, San Diego si autor de bestselleruri New York Times

Jay a facut o calatorie fascinanta, de la sala de clasa in ashram si in domeniul financiar si acum in lumea antreprenorilor. Imi place cum a reusit sa isi aduca experienta, invataturile si dragostea pentru o viata constienta si plina de scop in atentia a milioane de oameni din intreaga lume. Aceasta carte este un ghid clar si plin de forta pentru dobandirea unei vieti echilibrate. - Novak Djokovich

Puneti mana pe aceasta carte, gasiti un fotoliu comod si lasati-l pe Jay Shetty sa va poarte intr-o calatorie care va va schimba viata. Jay ne conduce cu caldura si claritate pe calea spre bucurie si scop, oferind intelepciunea care poate fi pusa in practica acum. Vei dori sa o impartasesti cu toti cei pe care ii iubesti. - Robert Waldinger, profesor de psihiatrie, Harvard Medical School, director al Harvard Study of Adult Development, sensei si preot, Boundless Way Zen

Cine sa te poata ajuta mai bine sa gasesti scopul in viata decat un calugar? Experienta si intelepciunea lui Jay sunt inestimabile pentru oricine cauta sa-si imbunatateasca viata si sa-si atinga potentialul maxim. - Ellen DeGeneres

Cand VEI GANDI CA UN CALUGAR vei intelege:

• De ce negativismul este contagios

• Cum sa iti controlezi tendinta de a gandi prea mult

• De ce comparatiile omoara dragostea

• Cum sa iti folosesti frica

• De ce nu poti gasi fericirea atunci cand o cauti

• Cum sa ai cate ceva de invatat de la toti cei pe care ii intalnesti

• De ce nu esti acelasi lucru cu gandurile tale

• Cum sa iti gasesti scopul

• De ce bunatatea este cruciala pentru succes

Si mult mai multe...

Jay Shetty, superstar social media si gazda a podcastului #1 On Purpose, transforma intelepciunea atemporala pe care a invatat-o pe cand era calugar in pasi practici pe care ii poate face oricine in fiecare zi, pentru a trai o viata mai putin anxioasa si mai plina de sens. Shetty a trait intr-o familie in care puteai deveni unul din urmatoarele trei lucruri: medic, avocat sau ratat. Familia sa era convinsa ca isi alesese a treia optiune: in loc sa participe la ceremonia de absolvire a colegiului, s-a dus in India si a devenit calugar, a meditat in fiecare zi intre patru si opt ore si si-a inchinat viata ajutorarii altora. Dupa trei ani, unul dintre profesorii sai i-a spus ca ar avea mai mult impact asupra lumii daca ar parasi calea calugariei pentru a impartasi din experienta si intelepciunea dobandita cu altii. Avand mari datorii si fara un CV, s-a mutat din nou in nordul Londrei, la parintii sai. Shetty a reluat legatura cu vechi colegi de scoala – multi dintre acestia lucrand pentru unele dintre cele mai mari corporatii din lume – care traiau intr-un stres imens, sub o mare presiune si fara sa fie fericiti si l-au invitat pe Shetty sa le fie coach pentru buna stare, scop si mindfulness. De atunci, Shetty a devenit unul dintre cei mai populari lideri de gandire din lume.

In aceasta carte inspiratoare, Shetty se foloseste de perioada in care a fost calugar pentru a ne arata cum putem curata de obstacole drumul care ne duce catre potentialul nostru si catre putere. Combinand intelepciunea veche cu bogatia experientelor proprii din ashram, Gandeste ca un calugar ne dezvaluie cum sa depasim gandurile si obiceiurile negative si sa accesam calmul si scopul ce se afla in noi. El transforma lectii abstracte in sfaturi si exercitii pe care le putem aplica pentru a reduce stresul, a ne imbogati relatiile si a face cadou lumii ceea ce descoperim in adancul nostru. Shetty dovedeste ca toata lumea poate – si ar trebui – sa gandeasca precum un calugar.

Jay Shetty este povestitor, podcaster si fost calugar. Viziunea lui Shetty este de a Face Intelepciunea Virala. In 2017, a fost inclus in Forbes 30 Under 30 pentru aportul adus la schimbarea lumii media. Se afla intr-o misiune de a impartasi intelepciunea fara varsta a lumii intr-un fel accesibil, relevant si practic. Shetty a creat mai mult de 400 de clipuri video virale, care au fost vizionate de peste 5 miliarde de ori si este gazda podcastului #1 de sanatate si wellness din lume, On Purpose.

