Poate ca ai simtit adeseori efectele unei persoane negativiste sau energia debordanta pe care o emana o persoana prietenoasa si optimista. Insa trebuie sa stii ca nu numai oamenii sunt inconjurati de energii negative si pozitive, ci si obiectele, inclusiv cele din locuinta noastra. In momentele in care ai o zi proasta, locuinta ta iti poate reda buna dispozitie de care ai nevoie, mai ales daca stii sa o decorezi corect, tinand cont de cateva reguli simple.

Foloseste trucurile de amenajare feng shui

Livingul este incaperea in care petreci cel mai mult timp, asa ca ar trebui sa iti concentrezi eforturile in jurul crearii unui design care sa te relaxeze si sa aduca un plus de confort in viata ta. Arunca o privire peste aceste imagini cu idei si modele de livinguri, in special cele cu un design care respecta regulile feng shui, si vei vedea ce diferenta poate face o amenajare care valorifica intregul spatiu si il face sa arate curat si aerisit.

Aeriseste zilnic incaperile

Deschide geamurile in fiecare dimineata si bucura-te de aerul curat care intra pe fereastra. Chiar daca locuiesti intr-o zona poluata, asta nu inseamna ca nu poti profita de beneficiile pe care le aduce un aer proaspat in locuinta ta. Incearca un purificator de aer sau o lampa cu sare de Himalaya si vei simti imediat diferenta. De asemenea, nu ezita sa deschizi ferestrele dupa ploaie: aerul infuzat cu ioni negativi da o senzatie de prospetime care iti va reda starea de bine.

Plantele te scapa de energia negativa

Un alt element care contribuie la purificarea si oxigenarea aerului este reprezentat de plante. Acestea nu ar trebui sa lipseasca din nicio locuinta, atat datorita efectului revigorant pe care il au, cat si al celui vizual. O incapere va radia o atmosfera plina de energie, cu ajutorul culorilor pe care le aduc plantele in casa ta.

Investeste in confortul casei tale

O greseala pe care o fac multe persoane atunci cand isi decoreaza casa este faptul ca acorda mai multa atentie elementelor estetice si functionale si uita complet de confort. Poate ai fost tentata de multe ori sa alegi o piesa de mobilier doar pentru ca arata bine si ai ignorat faptul ca nu este destul de comoda. In living, de exemplu, canapeaua este piesa centrala, care ar trebui sa imbine estetica si confortul. Este suficient sa alegi unul dintre aceste modele de canapele si coltare, pentru a te bucura atat de confort, cat si de aerul luxos si modern pe care ele il pot aduce in casa ta. Iar in dormitor, patul trebuie sa fie suficient de mare si de moale pentru a-ti asigura un somn odihnitor si linistit, pe tot timpul noptii.

Inconjoara-te de materiale placute la atingere

Una dintre cele mai simple metode pentru a te simti instantaneu mai bine este sa te inconjori cu materiale moi, confortabile, pe care sa iti faca placere sa le atingi. Nordicii au chiar un cuvant special (hygge) pentru a descrie starea de bine pe care ti-o da statul intr-un fotoliu confortabil, acoperita cu o patura moale din lana, citind o carte buna, in timp ce te bucuri de o cana de cafea sau ciocolata calda fierbine.

Tu ai tinut cont de aceste sfaturi in amenajarea locuintei tale? Care sunt lucrurile pe care le faci pentru a schimba energia unei incaperi?