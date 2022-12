Lactate de Ibănești, brandul comercializat de MIRDATOD Prod, afacere de familie 100% românească se extinde la nivel național

Brandul se pregătește de ancorarea pe piața internațională

Povestea produselor Mirdatod Prod SRL și a brandului Lactate de Ibănești, o afacere de familie la a doua generație, ce funcționează cu capital privat 100% românesc de aproape trei decenii își are izvorul în rețete cu veche tradiție pentru producția de lactate naturale, produse din lapte crud. Portofoliul de produse Lactate de Ibănești include: Telemeua de Ibănești, varietăți de cașcaval de la rețeta clasică, la cașcaval afumat sau ruladă de cașcaval cu boia și piper, urdă, brânză de burduf păstrată în bășică naturală de porc, smântână, mozzarella, iaurt, chefir, sana și chiar Unt de Ibănești. Pe lângă produsele de bază, gama premium include produse cu nume autentic românești, desprinse din basmele și legendele populare, pentru a onora tradițiile de la care a pornit totul: Ileana – Telemea de poveste, Specialitate din caș maturat Nelia, Cașcaval boieresc Mitruț.

Afacerea familiei Todoran își propune să revoluționeze modul în care românii aleg să consume produsele lactate și să ducă mai departe rețetele din bătrâni chiar și către export. Frații Mircea și David Todoran au continuat și extins afacerea începută de părinții lor de la 50 de litri de lapte pe zi, iar astăzi, în fabrica de lactate Mirdatod Prod se procesează zilnic aproape 100.000 litri lapte. Analiza calității laptelui este un proces riguros și complex, fabrica dispune de un adevărat sistem de colectare a laptelui prin centrele de colectare proprie, dar primește și laptele colectat de intermediari. Laptele este achiziționat zilnic de la producătorii de pe Valea Gurghiului, coagulând, însă, și producția din alte zone ale județelor Mureș, Harghita, Alba și Cluj.

”Cu multe obstacole am reușit să obținem de la Uniunea Europeană certificatul de produs cu denumire de origine protejată (DOP) pentru Telemeaua de Ibănești. Dosarul pentru obținerea acestei certificări a însumat peste 400 de file, dar argumentul suprem a fost mostra de Telemea de Ibănești pusa pe masă la Bruxelles.”, a punctat domnul David Todoran, proprietarul MIRDATOD Prod, deținător brand Lactate de Ibănești.

Telemeaua de Ibănești, recunoscută la nivel european prin acordarea titlului Denumire de Origine Protejată (DOP), se fabrică din laptele obținut de la vacile ce pășunează pe un areal bogat, reprezentat de pășuni cu floră spontană, al celor trei comune: Ibănești, Gurghiu și Hodac. Mirdatod Prod a înființat în 2010 Asociația de Promovare a Produselor Tradiționale de pe Valea Gurghiului. Pentru conservarea brânzei telemea, Asociația folosește apa sărată dintr-un izvor natural, vechi de sute de ani din localitatea Orșova, comuna Gurghiu, apă care are o concentrație de sare de peste 25% și pe care, de sute de ani, oamenii care locuiesc în valea Gurghiului, o folosesc atunci când pun murăturile și își sărează ciorba.

„Pentru anul 2023 ne dorim să diversificăm canalele de distribuție pentru produsele noastre către consumatorul direct. În acest sens, la finalul acestui an am identificat, negociat și încheiat o serie de contracte cu societăți de mare notorietate în domeniul HoReCa, și suntem convinși că aceste parteneriate vor avea longevitate datorită calității produselor Lactate de Ibănești, obiectiv strategic al societății noastre de la care noi nu am făcut niciodată rabat. De asemenea, am diversificat portofoliul de produse

ca urmare a cererii din piața de retail, unde suntem prezenți de câțiva ani buni.” a declarat domnul Mircea Todoran, proprietarul MIRDATOD Prod, deținător brand Lactate de Ibănești.

Industria noastră este, din păcate, direct afectată de creșterea prețurilor la energia electrică și a combustibililor, care se reflectă în creșterea prețurile cartoanelor folosite la ambalarea produselor, a etichetelor, a lăzilor de transport etc. De asemenea, prețul de achiziție a laptelui de la crescătorii de animale urcă zilnic din cauza creșterii prețului furajelor destinate hranei animalelor. În acest moment fabrica lucrează cu lapte produs 100% de către producători români de la sate din județele menționate, lapte pe care îl achiziționează cu prețuri de până la 2,95 lei/litru. Trebuie amintit și faptul că sunt necesari 10,8 litri de lapte pentru obținerea unui kilogram de cașcaval, respectiv 8,2 litri lapte pentru obținerea unui kilogram de brânză telemea.

În acest moment Lactatele de Ibănești sunt produse în două locații: manufactura de la Ibănești și noua fabrică de la Reghin.

“Fabrica noastră de la Reghin este o investiție de 9 milioane euro în care astăzi lucrează un număr de 198 de angajați, iar generarea acestor locuri de muncă pentru comunitatea locală este o formă de sprijin pentru familii întregi. Ne bucurăm că putem contribui la bunăstarea comunității din care s-a născut afacerea Mirdatod. Însă toate aceste scumpirile din lanț despre care vorbeam mai devreme se regăsesc, evident, în prețul produsului la raft, locul în care Lactatele de Ibănești se întâlnesc cu produse lactate similare care provin din alte țări. Aici sperăm că în decizia de cumpărare a clientului final va prima nu doar prețul, ci și povestea din spatele brandului, tradiția și procesul curat de prelucrare a laptelui cu care ne mândrim.”, a subliniat domnul Nicu Aurel Bumb, directorul fabricii de Lactate de Ibănești, MIRDATOD Prod.

