Angajamentul este la fel de important în investiții precum este într-o relație, potrivit unei analize a platformei de tranzacționare și investiții eToro. Potrivit datelor din ultimii 100 de ani, probabilitatea unui randament pozitiv în urma deținerii unui portofoliu S&P 500 pentru un singur an este de 72%. Cu toate acestea, această probabilitate crește la 87% dacă este deținut timp de 10 ani și la 95% dacă este deținut timp de 20 de ani. Datele privind indicele All Share din Regatul Unit spun aceeași poveste, probabilitatea unui randament pozitiv crescând de la 66% pentru un singur an la 83% pe o perioadă de 20 de ani.

Datorită compunerii, randamentele pe ambele piețe se îmbunătățesc considerabil pe perioade mai lungi. În ultimul secol, o persoană care investește pentru un singur an ar fi înregistrat un randament mediu de 9% în SUA și de 6,4% în Regatul Unit, însă pe o perioadă de 20 de ani, randamentele medii sunt de 265% și, respectiv, 245%. Bursa din România pe termen lung ar fi avut un randament mediu de peste 10% pe an în ultimii 20 de ani. De asemenea, cineva care ar fi investit la începutul anului 2004 în indicele BET ar fi avut un randament de peste 600% la sfârșitul anului 2023, în ciuda scăderii masive de 70% a indicelui în timpul crizei din 2008.

Ben Laidler, Global Markets Strategist la eToro, comentează rezultatele: "Fiecare investitor individual trece prin momente dificile în ceea ce privește investițiile sale, dar cei care se angajează pe termen lung și rămân constanți sunt cei care culeg cele mai mari recompense. După cum ilustrează datele noastre S&P și FTSE, timpul petrecut pe piețe este mai bun decât sincronizarea pieței, iar randamentele se îmbunătățesc dramatic pe perioade mai lungi."

Datele eToro evidențiază, de asemenea, recompensele obținute dacă vă păstrați investițiile în perioadele dificile. Companii precum Amazon, BAE Systems și Berkshire Hathaway au recompensat investitorii loiali prin recuperarea după scăderi majore, înregistrând randamente frumoase (tabelul 1).

Meta a fost trecută pe lista neagră de mulți investitori după o prăbușire de 77% în 2021 și 2022, dar și-a revenit pentru a oferi o recuperare de 351% în puțin peste 12 luni, înregistrând un randament total de 527% în zece ani. În mod similar, Amazon a oferit un randament total de 796% pe zece ani, în ciuda unei scăderi de 53% între noiembrie 2021 și decembrie 2022.

Analiza subliniază, de asemenea, pericolele de a ne lăsa purtați de entuziasmul unei aventuri pe termen scurt. Acțiuni subperformante pe termen lung, inclusiv Barclays, Pfizer și St. James's Place, au cucerit inimile investitorilor cu reveniri atrăgătoare de trei cifre care s-au volatilizat rapid, provocând pierderi semnificative pentru unii dintre ei (tabelul 2).

Laidler adaugă: "Poate fi tentant să renunți atunci când lucrurile nu merg bine cu o anumită investiție, dar dacă datele fundamentale ale companiei rămân puternice, este mai bine să eviți o vânzare pripită pe care ai putea să o regreți mai târziu. Uitați-vă doar la transformarea din ultimul an a unor acțiuni mari din domeniul tehnologiei, cum ar fi Meta și Amazon, ambele părând a fi în scădere majoră la sfârșitul anului 2022."

Tabelul 1 - Acțiuni care au înregistrat reveniri spectaculoase după o scădere majoră în ultimii cinci ani



*Vezi notele pentru editori pentru datele detaliate ale scăderilor majore Tabelul 2 - Acțiuni care au înregistrat creșteri spectaculoase în ultimii cinci ani, dar au subperformat de atunci



*Vezi notele redacției pentru datele detaliate ale creșterilor Sfaturile lui Ben Laidler pentru o relație de succes cu portofoliul dumneavoastră:

1. Puneți-vă în mișcare - I-ați văzut pe alții din jurul dumneavoastră făcând acest lucru, dar nu ați încercat niciodată... Investițiile pot fi intimidante și începutul poate părea cea mai grea parte. Cu toate acestea, echipat cu cunoștințele potrivite, oricine o poate face și, având în vedere că randamentele se compun în timp, cu cât începeți mai devreme, cu atât mai bine. 2. Implicați-vă pe termen lung - Vechea zicală "este timpul pe piață, nu sincronizarea pieței" este mai adevărată ca niciodată. Ca în orice relație, vor exista suișuri și coborâșuri, dar istoria arată că loialitatea dă roade. 3. Rămâneți cu picioarele pe pământ - Poate fi ușor să vă lăsați dus de val și să vă treziți cu o acțiune care se află în centrul atenției. Cu toate acestea, la fel ca în cazul unei relații, numai după ce te gândești bine și ajungi la concluzia că nu va funcționa, atunci și numai atunci, este bine să renunți. 4. Trebuie să știi ce cauți - Atât în dragoste, cât și în investiții, este important să știi ce îți dorești. Indiferent de tipul de personalitate în care vă încadrați, stabiliți-vă de la început obiectivele de investiții, astfel încât să puteți alege un portofoliu care să vă ajute să vă atingeți obiectivele. 5. Nu judecați o carte după copertă - Frumusețea este doar de suprafață, așa că, înainte de a judeca o companie, asigurați-vă că vă documentați cu privire la performanțele sale istorice, angajamentele și valorile sale. Cunoașterea înseamnă putere atunci când vine vorba de investiții, așa că, înainte de a cumpăra o acțiune nouă și strălucitoare, asigurați-vă că v-ați documentat. Vizionare placuta Kudika

