Atât moda verii, cât și tendințele pentru toamnă-iarnă de anul acesta se bazează pe sofisticare effortless, pe feminitate, pe eleganță, pe eclectismul liniilor confortabile ce întâlnesc prețiozitatea, opulența. Așa că nu e de mirare că se întâlnesc mânecile bufante, ce amintesc de moda Victoriană, alături de materiale vaporoase, casual, fluide.

Creatorii de modă au propus multe bluze albe versatile, unele mai degrabă de zi cu zi, sau cu care ești familiarizată, altele ceva mai îndrăznețe. La Valentino bluza albă a avut jabou, completat de guler-eșarfă și mâneci bufante, victoriene, cu manșete înalte. Totul completat de pantaloni la dungă, albă. La Dion Lee am găsit bluze sexy, cu contrast de țesături, transparent/opac, mai precis cu voal, totul completat de același All White Look.

Și la Stella McCartney a fost același alb din cap până în picioare: topuri dantelate, prețioase, alături de fustă și pantaloni largi (da, fusta purtată cu pantaloni se întoarce!). Totuși, sezonul ce vine nu este atât de previzibil și atât de alb! Descoperă și alte bluze albe ce se potrivesc la orice ținută, mai jos!