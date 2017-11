5 modele de botine dragalase de care te vei indragosti

Botine cu aplicatii in tendinte

Ca si in cazul hainelor si al gentilor, sunt in tendinte si botinele cu aplicatii. Avand in vedere ca tot mai multi aleg sa socheze prin vestimentatie in orice moment al zilei, sa porti o pereche de botine cu aplicatii evidente la primele ore ale diminetii nu o sa mai surprinda pe nimeni. Eu una recunosc ca le-as purta seara, cand as iesi in oras, dar asta doar pentru ca nu imi place sa atrag atentia asupra mea, nu neaparat pentru ca sunt de seara sau de ocazie.

Mi-au placut in mod deosebit botinele grena, pentru ca aplicatiile lor m-au dus cu gandul la hainele elegante purtate de doamnele din inalta societate, in combinatie cu paltoane military, manusi si palarie. Un stil vestimentar pe care merita sa il incerci o data.

Botine cu toc gros Botine maro cu aplicatii

Acestea fiind spuse, va doresc spor si succes la cumparaturi! Sa faceti cele mai bune alegeri si sa va bucurati de ceea ce o simpla pereche de incaltari are sa va ofere.

Sursa Foto Front Page: Unsplash