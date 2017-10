Ce botine cu sireturi mai purtam toamna aceasta

Botine cu sireturi si toc gros

Astea-s botinele care imi plac mie cel mai mult. Sunt cele mai casual-elegante botine care arata atat de bine in picioare incat am vrut sa fie primele in prezentarea mea.

Sunt botine pe care le porti cu blugi skinny si camasa oversize, cu blugi mom fit si pulover, cu rochie in clos si palton subtire, cu fusta midi si cardigan.

Alte modele de botine din piele