5 cadouri potrivite pentru zodia Leu

Tricouri aniversare pentru zodia Leu

Tricourile aniversare nu pot lipsi de pe lista cu sugestii de cadouri pentru nativii zodiei Leu.

"Queens are born in August" (Reginele sunt nascute in august) si "All men are created equal, but only the best are born as Leo" (Toti barbtii sunt egali, insa doar cei mai buni sunt nascuti in zodia Leu) sunt doua mesaje cu un puternic impact asupra celor care le poarta.

Primul gest pe care il vor face dupa deschiderea cadoului este sa posteze pe retelele de socializare un selfie in care apar imbracati in tricourile personalizate.

