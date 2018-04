Îți îngrijești unghiile corect dacă încetezi să le mai rozi!

Și dacă tot vorbim despre cum să îți îngrijești unghiile corect, ce ar fi să începi prin a ține la sănătatea unghiilor tale și prin a începe să ai grijă de cuticule? Ce-ar fi să renunți la rosul unghiilor? Ca să obții o manichiură îngrijită nu mai exfolia unghiile și nu le mai fragmenta cu dinții.

În plus, strici și dinții, creezi și un tic nervos și ești expusă la tot felul de bacterii prin transferul unghii-gură. Mai mult, citind cele mai bune trucuri de beauty pentru unghii, de la specialiști am aflat că saliva are niște enzime ce subțiază unghiile în timp.

Acum că avem un complet ghid de beauty pentru unghii, că am discutat despre cele mai importante aspecte necesare pentru sănătatea unghiilor tale, sunt sigură că vei aplica și tu aceste trucuri de beauty pentru unghii. Și asta pentru că este important să îți îngrijești unghiile corect. Dacă obții o manichiură îngrijită este ca și cum ai avea o carte de vizită. Dacă ai grijă de cuticule previi multe probleme de sănătate și nu doar a a unghiilor. Așa că fii atentă la micile detalii ce construiesc marea frumusețe.

Sursa foto front page – Sam Manns, Tiko Giorgadze/Unsplash