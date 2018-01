5 genti de voiaj mici - optiuni perfecte pentru bagajul de mana intr-un city break

Cel mai mult imi place cand plec in vacanta si nu sunt nevoita sa car dupa mine mult bagaj. Da, imi doresc si eu sa combin haine si sa obtin cele mai cool outfit-uri pe care apoi sa le fotografiez si sa le postez pe retelele de socializare, dar am inteles ca pot sa fac asta si fara sa umplu doua trolere cu haine, accesorii si cosmetice. Asadar, cel mai mult imi place cand nu am bagaj de cala si reusesc sa bag intr-o geanta de voiaj mica strictul necesar.

Strictul necesar inseamna, de obicei, cateva cosmetice, periuta de dinti, doua perechi de pantaloni, lenjerie intima de schimb si, in functie de sezon, 2-3 bluze sau pulovere, iar geanta de voiaj ar putea fi una dintre urmatoarele de mai jos: