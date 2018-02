Dar pentru ca fiecare bucurie trebuie pe rand traita si anticipata, pana la plaja, de abia astept primavara. Sa fie cald, sa se auda pasarile, sa fie totul verde, sa stea fereastra deschisa.

Si anticipand primavara-vara 2018, am documentat tendintele. Si tot in asteptarea primaverii, am adunat un buchetel de haine cu imprimeuri romantice, perfecte pentgru sezonul cand natura revine la viata.

Si pentru ca se poarta multe imprimeuri florale ca de acuarela in pirmavara-vara 2018, am ales cateva jachete de dama ce se potrivesc laturii tale feminine, delicate, sexy. Am ales cateva jachete in imprimeuri florale, potrivite pe toate gusturile.