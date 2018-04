Concluzii personale după purtarea de lentile de contact colorate Solotica Natural Colors

Cum mi s-au părut mie aceste lentile de contact Solotica? Foarte naturale, dar asta se subînțelege deja. :) Ce îmi place mie foarte mult însă la acest brand de lentile de contact este că sunt extrem de plăcute în purtare, foarte confortabile, nu jenează nicicum ochii. Am impresia uneori că nu sunt acolo, parcă fuzionează cu globul ocular. Iar acest lucru este principal în momentul în care porți lentile de contact. Le pot purta o zi întreagă de lucru la birou și nu am nici un fel de problemă – mare plus din acest punct de vedere!

Faptul că lentilele de contact colorate Solotica, indiferent de gamă, sunt foarte comode pentru ochi se datorează în primul rând modului în care sunt concepute – din 62% polymacon și 38% parte apoasă hidratantă, ceea ce imită foarte bine textura ochiului și face ca aceste lentile să adereze foarte bine la suprafața oculară și să nu prezinte nicio jenă sau risc de iritații. Sunt niște lentile moi și fine, ceea ce înseamnă că abia le sesizezi sau le simți pe ochi.

Dacă ar fi totuși să le dau un minus, s-ar datora mai mult faptului că au diametru ceva mai mare decât al altor lentile de contact de pe piață, cu care sunt deja obișnuită, și anume: 14,2 mm. Astfel, o persoană cu un iris mai mic, cu un diametru mai mic chiar de 14 mm, s-ar putea să le simtă altfel pe ochi și chiar mai puțin confortabil decât mine, de pildă. Sau poate chiar nu le-ar putea ține pe ochi, dacă are ochii mici.