Pantalonii scurti din piele sunt cool: cum ii porti

Mi se pusese pata pe ei inca de anul trecut, dar abia astazi am gasit timp sa ii caut in magazinele online. Din fericire, nu mi-a fost greu sa gasesc un model pe placul meu, ba chiar am gasit mai multe modele in care m-am imaginat imbracata.

Mi-au placut in mod special pantalonii scurti din piele cu talie inalta, pe care ii pot introduce atat in tinutele de club si de zi cu zi, cat si in cele pe care le port la locul de munca.