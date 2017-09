Ustensile de bucatarie dragute si utile pentru oricine

Bucataria, loc de intalnire si de relaxare

Cum sa va zic, bucataria a fost pentru mine mai mult decat o simpla bucatarie. Aici am invatat pentru examenele importante din viata mea, aici mi-am facut temele, mi-am scris amintirile, am dansat, m-am rugat, am plans, mi-am exersat rolul de prezentatoare tv, aici am purtat cele mai multe dialoguri imaginare. Bucataria parintilor este camera care imi cunoaste toate secretele, atat ale mele, cat si ale prietenelor. Avand un apartament cu doua camere, bucataria era singura care imi statea la dispozitie atunci cand cineva venea in vizita. Petrecerile in pijamale tot aici s-au desfasurat. Mi-e dor, mi-e tare dor.

Dar acum astept cu nerabdare momentul in care voi avea copii si o sa fiu eu cea asistata cand gatesc, cand pun muraturile si o sa imi beau cafeaua cu vecinele in timp ce astept sa se faca tocanita. Si nu sunt singura care are o legatura speciala cu bucataria, mai am cunostinte care imi inteleg nebunia, si stiu ca si printre voi se numara cateva doamne si tinere care isi petrec foarte mult timp in aceasta incapere magica, cum imi place mie sa ii zic.

Ei bine, voua va dedic acest material. Cum toamna si temperaturile scazute ne indeamna mai mult sa gatim, cred ca este timpul sa reinnoim ustensilele.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Africa Studio