Draga femeie, am un mesaj pentru tine in acest an frumos...

Accepta dragostea extraordinara in toate banalitatile sale. Gaseste persoane care sa te faca sa te simti fericita ca iti petreci o sambata cu ea, fara sa faceti nimic... iar tu sa fii multumita si entuziasmata doar pentru ca stai in compania lui.

Accepta dragostea care te face incredibil de fericita cand stai in casa si iti petreci noaptea de duminica pregatind mailurile pentru munca, impaturind hainele curate sau tocand legumele pentru mancarurile pe care vrei sa le faci in aceasta saptamana - atata timp cat el este acolo si iti tine companie. Pentru ca nu conteaza ce faci, chiar si cel mai plictisitor lucru devine unul frumos daca il faci impreuna cu el.

Accepta dragostea in care poti vorbi deschis cu el. In care poti fi asa cum esti tu cu adevarat, putin impiedicata, putin amuzanta si suficient de indragostita. In care poti vorbi oricand despre orice cu el, in care ii poti spune ce gandeste mintea ta sau ce se intampla in viata ta - si el nu va fi plictisit de aceasta conversatie, ci te va asculta si te va ajuta sa mergi mai departe in cazul in care ai o problema de rezolvat.

Accepta dragostea care te face sa te simti acceptata pentru ceea ce esti, pentru cine esti si, in acelasi timp, care te face sa vrei sa fii o persoana mai buna. Gaseste pe cineva care sa te incurajeze, sa te sprijine si sa te iubeasca. Un barbat care sa te admire, sa te respecte si sa iti doreasca sa fie o persoana mai buna datorita tie. Un barbat langa care sa te simti in siguranta.

Gaseste un barbat care se uita la tine si iti vede sufletul. Care pune telefonul jos nu doar cand esti suparata, ci si cand esti acolo, in fata lui si vrea sa iti arate cat de mult contezi pentru el. Un barbat care te priveste in ochi si te face sa simti ca te aude si te si asculta.

Accepta dragostea care este grea, care vine cu provocari, care presupune sacrificii, iubire maxima si intelegere. O dragoste rara, cu multumiri, cu mici momente frumoase, cu afectiune, cu sensibilitate si caldura. Accepta acel tip de iubire... si nu te vei mai uita niciodata inapoi.