Obiceiurile noastre sunt cele care spun cine suntem cu adevarat. In cazul in care construim obiceiuri pozitive de zi cu zi, vom crea noi insine o viata intr-o directie pozitiva, cu rezultate frumoase. Insa daca suntem concentrati pe obiceiuri negative, vom trece prin viata suferind si va veni o zi in care ne vom trezi pe margine prapastiei, intrebandu-ne cum am ajuns acolo si nestiind ce sa mai facem.

Acestea sunt cateva dintre obiceiurile mici care iti golesc sufletul de energie:

1. Nu iti tii promisiunile



Da, acesta chiar este un obicei. Fie ca promiti sa duci gunoiul sau promiti sa semnezi un contract important si sa il trimiti pana la sfarsitul zilei, ambele sunt promisiuni pe care este musai sa le respecti.

2. Alergi in loc de a merge



Viata nu trebuie sa fie facuta pe fuga, viata trebuie traita. Opreste-te din fuga ta catre ceea ce cauti, experimenteaza, traieste, bucura-te de lucrurile marunte. Si vei intelege ca nu ai nevoie de foarte multe pentru a cunoaste adevarata fericire.

3. Nu iti faci timp pentru a te odihni



Toata aceasta competitie cu "Eu lucrez mai mult si dorm mai putin" este atat de periculoasa incat la un moment dat te va seca pe interior. Oamenii trebuie sa doarma. TOTI! Iar tu trebuie sa te odihnesti.

4. Spui mai multe lucruri negative decat pozitive



De ce te concentrezi asupra lucrurilor negative? Cu cat vorbesti si te gandesti mai mult la ele, cu atat acestea vor deveni mai importante, mai dificil de depasit. Gaseste lucruri pozitive (chiar si marunte) si invata sa le faci importante.

5. Este obligatoriu sa ai dreptate



Nu este nimic mai gresit decat un argument fara sfarsit. Opreste-te! Respira! Si accepta cand gresesti.

6. Uiti sa respiri



Esti atat de ocupat incat nu mai stii ce inseamna relaxare. Da, faci fata... insa va veni o zi in care nu vei mai putea. Si in acea zi iti vei da seama ca te-ai inhamat la atat de multe lucruri, insa nu ai realizat nimic pana acum - pentru ca banii nu iti aduc fericirea, insa timpul liber da!

7. Iei telefonul in mana si stai pe el din trei in trei secunde



Doar ce l-ai pus jos si iar il iei in mana. Lasa social media, lasa mesajele, lasa emailurile. Iesi in lume, conecteaza-te cu oamenii din jurul tau. Traieste cu adevarat!

8. Bei foarte multa cafea



Exista o limita foarte fina dintre moderatie si dependenta. Mare atentie sa nu il depasesti.

9. Nu mai stii sa te joci



Copilaria este cea mai frumoasa etapa o viata. Cand te simti trist si pierdut, mergi la un loc de joaca pentru copiii si priveste-i jucandu-se, razand. Vei intelege ce inseamna fericirea adevarata. Si nu uita sa te joci si tu! Uneori este bine sa uiti de probleme si de griji.

10. Incerci sa faci prea multe deodata



Trebuie sa inveti sa iti asumi sarcini care sa iti ocupe suficient timp pentru a nu sta degeaba, insa care sa te faca sa te simti confortabil cand esti ocupat, si nu sa simti ca nu mai vezi linia de plutire si ca niciodata nu se termina ce ai de facut.

11. Nu faci ce iti place

Unul dintre cele mai importante obiceiuri care te lasa fara energie este sa faci ceva ce nu iti place. Indrazneste sa renunti si sa o iei de la capat, niciodata nu este prea tarziu.

