Ghete argintii si aurii in trendurile 2017

Ca se poarta auriul si argintiul nu mai este o noutate. Iata ce ghete in aceste doua nuante pline de viata iti poti achizitiona pentru un 2017 la moda.

Eu personal ma bucur tare mult ca s-a dat unda verde la purtarea auriului si argintiului in orice zi a anului. Cunoscute ca fiind culori festive, culori pe care le asociem de cele mai multe ori cu evenimente si sarbatori precum Craciunul si Revelion, auriu si argintiu se adauga in 2017 si in tinutele de zi cu zi.

Probabil ti-ai dat seama si tu de acest lucru atunci cand ai vazut magazinele, atat cele online cat si cele offline, pline cu accesorii, articole vestimentare si de incaltaminte stralucitoare. Frumos! Mie-mi place.

Astazi, insa, am cules din magazinele online modele de ghete pe care le poti purta la birou, pe care le poti adapta tuturor stilurilor.

Potrivita stilului meu casual, aceasta pereche argintie este, bineinteles preferata mea. Boyfriend jeans sau skinny jeans, pulover oversized ce-mi lasa un umar degzolit, geaca super calduroasa cu gluga imblanita... asta este outfit-ul meu ideal de iarna.

Ghete: 134,90 lei

Pentru fuste midi in clos, pentru rochii midi mulate pe corp, dar si pentru blugi, sunt de parere ca aceste ghetute dragalase sunt cele potrivite.

Pe deasupra outfit-ului se poate purta fie geaca scurta, fie un palton elegant.

Ghete: 135 lei

Dorothy prindea puteri cu pantofiorii ei cei rosii, asa o sa simti si tu odata ce vei pune in picioare ghetutele aurii. Baga de seama ca este o pereche de care te poti bucura in orice moment, nu trebuie sa astepti un eveniment special ca sa o porti.

Da frau liber imaginatiei!

Ghete: 89 lei

Atunci cand te simti puternica si rea, adopta un stil militaresc! Stilul army.

Iar perechea de ghete aurii din imagine este tot ce ai nevoie pentru completarea outfit-ului.

Ghete: 145 lei

Nu puteam sa inchei materialul fara prezentarea unor ghetute argintii cu totul si cu totul deosebite. Sunt acele ghetute pe care le pastrezi pentru zile speciale, pe care le scoti din pantofar doar atunci cand vrei sa stralucesti si nu le porti prea des de teama sa nu se uzeze prea rapid.

Sunt din piele naturala si se potrivesc de minune cu rochii si fuste, pantaloni eleganti si sacou.

Ghete: 399 lei

Sursa Foto Front Page: shutterstock.com