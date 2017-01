comunicat de presa

Sushi, taitei chinezesti si thai, pachetele de primavara si multe alte delicatese exotice se reunesc la Lidl de luni, 16 ianuarie! In Saptamana Asiatica te vei putea delecta cu specialitati din China, Japonia, dar si Thailanda si India, din gama Vitasia.

Renumiti pentru usurinta cu care se pregatesc, taiteii din Saptamana Asiatica vin in diverse forme si arome: cu ou, pentru wok (3.99 lei), Chow Mein (3.99 lei), chinezesti (2.49 lei), din faina de grau si hrisca (4.99 lei) sau Thai cu sos (5.99 lei). Pentru un plus de gust, ii poti combina cu diferitele sosuri din bucataria chinezeasca sau japoneza: chilli dulce (7.99 lei) sau Teriyaky (4.99 lei).

Desigur, poti opta si pentru sosul de soia (4.99 lei), perfect pentru a insoti rulourile de sushi (19.99 lei), pe care acum le vei putea pregati si singur, cu ajutorul aparatului de preparat sushi (44.99 lei/buc). Le poti servi de pe platourile pentru sushi (24.99 lei/2 buc./27x27 cm), iar pentru a te bucura de o masa traditionala, poti opta pentru a manca cu betisoarele chinezesti (4.99 lei/set) din gama Ernesto.

Sosul de soia va da un gust special si legumelor pentru wok (9.99 lei/600 g), pe care le vei putea servi alaturi de o portie de nuggets de pui in stil indian (9.99 lei). Incearca si pachetelele de primavara (4.99 lei), disponibile la Lidl in doua variante: cu pui si sunca sau cu legume.

Inghetata in coaja de nuca de cocos (11.99 lei) si mousse-ul de mango (8.99 lei) sunt doua dintre deserturile din gama Vitasia pe care le vei putea gasi in toate magazinele Lidl in Saptamana Asiatica. Te vei putea bucura si de arahide cu Wasabi (3.49 lei), specifice bucatariei chinezesti, alaturi de care vei putea savura berea Sapporo (7.99 lei/0,65 L).

Descopera Saptamana Asiatica si delecteaza-te cu produsele pline de savoare din gama Vitasia, disponibile in toate magazinele Lidl!

Pentru mai multe informatii, va rugam sa vizitati: www.lidl.ro, www.catalog.lidl.ro sau Facebook Lidl Romania