In timp ce majoritatea cartilor de dezvoltare personala sunt pentru ambele sexe, unele titluri atrag doar public feminin. Si, de ce sa nu recunoastem, femeile sunt cele mai atrase de aceasta latura.

Cinci dintre aceste carti cu puteri miraculoase, asa cum imi place mie sa spun, se gasesc mai jos. Am incercat sa extrag din ele sau sa le prezint asa cum mi-am inchipuit ca te vor face sa intelegi cel mai bine de ce ai nevoie de ele in viata ta.

Cele mai bune 5 carti de dezvoltare personala

Solutia Schopenhauer - Irvin D. Yalom

Atunci cand consideri ca nu exista persoana care sa te poata ajuta in problemele personale, cele de natura psihica si emotionala, incearca sa te vindeci singura. Prin biblioterapie.

Solutia Schopenhauer - cartea marelui psihiatru Irvin D. Yalom - spunea povestea lui Julius Hertzfeld, un apreciat psihoterapeut care descopera, la varsta de 60 de ani, ca este pe moarte. Fortat sa isi reexamineze viata si munca, acesta se reintalneste cu un fost pacient pe care nu reusise sa-l vindece, dar care, in mod miraculos, sustine ca viata i s-a transformat dupa ce a citit filosofia pesimista a lui Schopenhauer.

Poti sa-ti vindeci viata - Louise L. Hay

Daca ai vazut filmul sau ai citit cartea - "Secretul/The Secret" - cu siguranta o sa vrei sa aflii ce are de spus Louise L. Hay in cartea sa - "Poti sa-ti vindeci viata" (cea mai bine vanduta din lume pe tema autovindecarii). Poate ca nu ne dam seama, dar vindecarea sufletului si a mintii sta in puterea noastra, doar ca ne consideram mult prea mici ca sa acceptam acest lucru.

Atata timp cat nu este vorba de o vindecare medicala, desi unele afectiuni la nivelul organismului si al trupului pot fi si ele vindecate tot cu ajutorul nostru, nu prea exista ceva ce nu sta in puterea noastra sa controlam. "Poti sa-ti vindeci viata" este punctul in care fiecare dintre noi ajungem la un moment dat si este un drum pe care trebuie sa il parcurgem.

Ascultat-ti corpul, prietenul tau cel mai bun - Lise Bourbeau

"Carte pe care o citesti acum a fost scrisa special pentru tine. In mod inconstient ai facut un gest care iti va transforma viata. Indiferent de motivul pentru care ai deschis cartea, fii sigur ca, pe masura ce o vei citi, eu voi deveni buna ta prietena. Voi fi mereu alaturi de tine odata de m-ai ales. [...] Te-ai intrebat vreodata care este rostul tau pe acest pamant? Care e scopul tau ca fiinta umana? Sunt atat de multi aceia care nu stiu acest lucru! Totusi, raspunsul e simplu.".

Lasa grijiile, incepe sa traiesti - Dale Carnegie

Raspunsul il vei descoperi impreuna cu autoarea Lise Bourbeau, pe intreg parcursul cartii "Ascultat-i copul, prietenul tau cel mai bun". "Imi consider trupul cel mai bun prieten si ghid de pe pamant, reinvat sa-l respect, sa-l accept si sa-l iubesc asa cum se cuvine".

Viata este mult prea scurta ca sa-ti petreci zilele facandu-ti griji. Serios! E adevarat ca sunt anumite lucruri si situatii care ne macina si oricat de tare ne-am dori sa nu le mai dedicam lor toata atentia noastra nu reusim, dar cu putin exercitiu si o lectura atenta putem ajunge la acel final fericit. Daca te regasesti in spusele lui Dale Carnegie de mai jos, atunci trebuie sa citesti cartea asta:

"Ma intorceam in fiecare seara in singuratica mea camera cu dureri de cap - nascute si alimentate de ingrijorare, dezamagire, amaraciune si revolta. [...] Ma revoltam fiindca visurile pe care le nutrisem in timpul colegiului se transformasera in cosmaruri. Asta era viata? Asta era aventura pe care o asteptasem cu nerabdare? Asta era tot ce avea sa insemne viata pentru mine - o slujba detestabila, o locuinta plina de gandaci, o mancare nedigerabila si nicio speranta de viitor?"

Motive pentru a zambi - Zig Zaglar

De cate ori ai reflectat cu adevarat asupra sfatului pe care inclusiv tu obisnuiesti sa il oferi celor din jur, si anume - "zambeste mai des"? De cate ori ai constientizat ca cine iti spune sa zambesti mai des chiar o spune cu un motiv anume, in ideea ca asta trebuie sa faci? Rasul chiar face bine la sanatate si are un impact puternic asupra celui care "practica". Fii mai atenta data viitoare cand ai parte de o portie buna de ras cu colegii sau prietenii si spune-mi: nu-i asa ca viata ti se pare mai frumoasa dupce ai ras?

Daca nici asa nu te-am convins, atunci ar trebui sa ajunga in mana ta cartea lui Zig Zaglar - "Motive pentru a zambi". In paginile ei vei gasi sfaturi, povestiri umoristice si citate motivationale care sa te ajute in momentele in care uiti sa zambesti.

Nu uita: cartea este hrana pentru minte!

Sursa Foto Front Page: Shutterstocj/By MAR007