Cadouri de 8 martie pentru femeile speciale din viața ta

După Ziua Îndrăgostiților, Dragobete și Mărțișor, acum trebuie să impresionezi de 8 Martie. Pentru că cel mai probabil nu prea mai ești inspirat cât să știi ce și cum să alegi (iar) pentru cea dragă din viața ta, îți spunem că am găsit noi câteva trucuri cu care o poți surprinde. Iar totul cu investiții reduse.

8 Martie - că este ziua Mamei sau ziua Femeii contează prea puțin, atât timp cât știi că nu ai nevoie de vreo ocazie specială pentru a-i spune cât de mult contează ea pentru tine. Până la urmă, nu îți trebuie vreo scuză ca să îi aduci o atenție, dar cu siguranță că această zi specială trebuie marcată altfel. Dacă ai nevoie de niște sfaturi în materie de daruri, îți mai spunem că am găsit niște cadouri care să se potrivească și celor mai pretențioase doamne și domnișoare. Iată mai jos unele recomandări:

Idei de cadouri de 8 martie

Set papuci și mască de dormit

O să spui că este puțin riscant să oferi un astfel de cadou de 8 Martie, dar noi credem că asta ar fi doar o confirmare a atenției pe care tu i-o acorzi celei din viața ta. Până la urmă, odihna este esențială nu doar pentru frumusețe, cât și pentru sănătate. Iar confortul din casă condiționează buna dispoziție. De asta credem că ar fi tare simpatic să oferi un set de papuci și masca de dormit: pentru că merită. Și plus că este și simpatic, colorat, cu tematică cute.

Îi poți comanda aici

Coș cadou 8 martie cu vin și dulciuri

Nu vei da greș cu un coș cadou personalizat pentru 8 martie. Acesta include tot ce ar putea avea nevoie cineva ca un gest tradus prin “mulțumesc” și ambalat cât mai estetic chic - cu buburuze, albinuțe, floare. Pachetul Happy Spring include un vin rose excepțional, o cafea de foarte bună calitate și bomboane de ciocolată cu diverse arome catifelate.

Îl poți comanda aici

Un film romantic ca un cadou de 8 martie pentru visătoare

Cadouri de 8 martie înseamnă și dovezi de iubire. Iar dacă ai tot oferit cărți de dragoste, ți-am recomanda să optezi și pentru un film, eventual o ecranizare a uneia dintre cele mai populare și cunoscute cărți din literatură. Credem că filmul “Mândrie și prejudecată” - versiunea din 2005 cu Keira Knightley și Matthew Macfadyen - ar fi perfect pentru o zi când se caută relaxare. Plus că scrierile lui Jane Austen nu se vor demoda vreodată.

Pantofi negri de damă: un dar cu care nu poți greșI

Pentru că o femeie nu are niciodată suficienți pantofi, ai putea opta pentru o pereche de încălțăminte. Desigur, nu știi ce preferințe are, ce culoare îi place mai mult sau ce tip de toc, așa că versiunea de pantofi negri clasici este una câștigătoare. Noi am găsit un model standard, neutru, care se potrivește la orice ținute și place oricui. Acești pantofi au un design feminin și discret cu detalii de imprimeu leopard în părțile laterale.

Îi poți comanda aici

Canvas personalizat

Pentru că o iubești sau pentru că vrei să îi înfrumusețezi camera, poți opta pentru un touch personalizat, dacă îi alegi drept cadou de 8 martie un canvas. Un astfel de tablou se face pe pânză unde se imprimă o imagine la alegere. Poți alege fie o amintire dragă cu voi doi dacă este vorba despre un cuplu, fie un portret dacă este vorba despre mamă. Aspectul este unul fain pentru că un canvas reproduce aspectul unei picturi în ulei sau acrilice.

Îl poți comanda aici

Umbrelă Flamingo

Eh, am zis să ne ducem puțin și spre zona amuzantă și să îți propunem drept cadou de 8 martie o…. umbrelă. Pentru că sezonul ăsta este unul destul de schimbător și ploile pot începe când este lumea mai dragă, mai bine să aibă un însoțitor colorat la purtător, adică o umbrelă Flamingo - mare, roz și cu un cap funny. Este realizată din poliester, metal și plastic. Cu siguranță iese în evidență și cel mai important ține stropii de ploaie la distanță. Are și un sistem prin care poate sta în picioare pentru facilitarea scurgerii de apă acumulată.