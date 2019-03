Cum iti readuci la viata gradina dupa iarna

Daca ai o gradina sau un balcon, cel mai probabil urmele anotimpului rece inca se mai pot observa, mai ales ca nu le-ai acordat la fel de multa atentie in lunile de iarna.

Poti spune oficial ca iarna a trecut si ca te poti pregati din nou sa petreci timp in aer liber. Daca ai o gradina sau un balcon, cel mai probabil urmele anotimpului rece inca se mai pot observa, mai ales ca nu le-ai acordat la fel de multa atentie in lunile de iarna. Rugina, mobilierul uzat de frig si umezeala, buruienile si plantele crescute haotic sunt primele probleme cu care te vei confrunta in misiunea ta de a le reda aspectul primavaratic.

Daca vrei sa te bucuri cat mai curand de relaxarea pe care ti-o poate da o zi petrecuta la iarba verde, in propria ta amenajare, atunci este bine sa pui in aplicare planul prin care o poti readuce la viata. Iata ce ar trebui sa faci:

Schimba mobilierul uzat

Daca iarna te-a luat prin surprindere si nu ai apucat sa pui la adapost mobilierul de gradina, atunci cu siguranta nu te mai poti baza pe scaunele si pernele uzate de ger, zapada si ploi. Multi fac greseala de a folosi in gradina scaunele sau masa de bucatarie, mutandu-le in functie de cum au nevoie de ele. Totuși, de ce ai face asta, in conditiile in care un mobilier de gradina nu este deloc scump si, in plus, este mult mai rezistent la schimbarile vremii? Cu cateva scaune confortabile si o masuta de gradina iti poti crea un colt de refugiu perfect pentru zilele placute de primavara, dar si pentru cele toride din vara care va urma.

Creeaza-ti poteci rezistente

Ploile sunt destul de frecvente primavara, ceea ce inseamna ca gradina ta se poate transforma, peste noapte, intr-o capcana cu noroi. Pentru a putea lucra in continuare in gradina, fie ca plantezi flori, fie ca vrei sa pregatesti copacii de primavara, niste poteci care sa iti usureze accesul in zonele-cheie ale gradinii pot fi extrem de utile. Daca nu vrei sa investesti foarte mult, poti improviza cu ajutorul unor poteci facute din pietre, granit sau din felii de busteni, care arata bine in orice decor si sunt utile in orice gospodarie.

Pentru a reda stralucirea balustradelor care au ruginit pe timpul iernii, primul pas este sa folosesti o perie de sarma pentru a indeparta rugina de pe suprafete. Poti lustrui apoi zona cu un smirghel abraziv, astfel incat vopseaua pe care o vei aplica ulterior sa nu capete asperitati sau sa nu adere bine la suprafata. Un vechi truc pentru indepartarea ruginii este sa folosesti apa calda cu suc de lamaie, insa aceasta solutie nu este una de folosit pe termen lung, iar in cazul zonelor puternic afectate de rugina s-ar putea sa nu dea rezultatele dorite. Este recomandat ca vopseaua sa fie aplicata in doua straturi, pentru a preveni ruginirea ulterioara si pentru ca suprafetele sa capete un aspect cat mai neted.

Curata intreaga gradina

Frunzele uscate, vreascurile, iarba uscata si gunoaiele trebuie indepartate inainte de a incepe sa pregatesti pamantul pentru plantarea florilor sau a gazonului. Foloseste o grebla pentru a aduna toate resturile si a afana solul. Abia apoi poti evalua starea solului si poti incepe sa sapi sau sa plantezi. Ai insa grija ca operatiunea de curatare a solului sa fie facuta abia dupa ce ai facut taierile necesare dezvoltarii pomilor fructiferi din gradina ta, astfel incat sa nu fie nevoie sa muncesti de doua ori pentru acelasi lucru.

Planteaza florile

Daca nu vrei sa ai grija florilor din gradina an de an, dar nici nu vrei sa renunti la aspectul pe care acestea il pot da spatiului din curte, o solutie este sa le plantezi in ghivece mari, pe care sa le plasezi apoi strategic in gradina. In timpul iernii, vasele pot fi tinute in casa, daca ai suficient spatiu, astfel ca nu va fi nevoie sa o iei de la capat la fiecare inceput de primavara. De asemenea, poti incerca sa plantezi niste plante cataratoare, langa casa sau in apropierea gardurilor gradinii. Acestea sunt destul de usor de intretinut, dar au un aspect spectaculos, care va face sa para ca toata gradina ta este verde.