De Sfanta Maria, 20% dintre buchetele de flori sunt livrate in destinatii neobisnuite

Trandafirii, florile preferate ale Mariilor

comunicat de presa

Cele mai multe buchete de flori primite de cele care își aniversează onomastica de Sfânta Maria conțin trandafiri – de 3 ori mai mulți decât frezii sau hortensii sau alstroemeria - , iar aproape 20% sunt livrate în destinații turistice sau de relaxare: la plajă, la munte, în parc, pe terasă sau chiar pe drum, arată datele Floria.ro, cea mai mare florărie online din România. Cele mai multe comenzi plasate pentru livrare pe 15 august vin din sudul țării, în timp ce centrul și nordul țării este mai activ în comenzi pe 8 septembrie, când se serbează Sfânta Maria din nou.

Peste 1,8 milioane de femei din România își sărbătoresc onomastica de Sfânta Maria. Fiind cel mai popular nume de sfânt, numărul florilor comandate pentru cele care sărbătoresc această zi este proporțional. De la an la an, Floria.ro înregistrează comenzi tot mai numeroase de buchete de flori și din afara țării, însă anul acesta ele sunt afectate de contextul pandemic.

Livrări în destinații neobișnuite

De la an la an avem mai multe comenzi, iar 2020 vine și cu un specific aparte, având în vedere precauția în a organiza petreceri și contextul cauzat de munca remote. Din străinătate pentru livrare în România sunt mult mai multe comenzi, mai ales că anul acesta sunt mai puțini români veniți acasă în vacanța tradițională din august. Cele mai îndepărtate comenzi au venit din Hong Kong, Japonia, Canada, Maroc sau Brazilia. Pe de altă parte, din România în alte țări deși avem multe comenzi, întâmpinăm dificultăți în livrare, deoarece multe destinații sunt încă închise, a precizat Marina Popescu, director general Floria.ro.

Pentru că 15 august este în plin sezon estival și întotdeauna zi liberă, un procent important din numărul comenzilor se livrează pe… plajă. Alte comenzi au ca destinatar persoane aflate la munte sau chiar în parc ori la restaurant.

Printre comenzile speciale se numără și cele care presupun aranjamente spectaculoase sau idei inedite care au rămas în amintirea designerilor. De exemplu, un client Floria.ro a dorit să scrie numele sărbătoritei cu trandafirii albi și roșii, iar un altul și-a dorit să livreze Mariei iubite flori peste tot pe unde aceasta s-a oprit în ziua respectivă: la salonul de cosmetică, pe terenul de tenis, la o prietenă acasă, la restaurant unde s-a întâlnit cu soțul ei pentru a sărbători și acasă.

Ca în fiecare an, Floria.ro are o colecție dedicată acestei sărbători importante pentru români. Linia cromatică este una pastelată, simplă, dominată de tonuri de verde, roz și orange. Florile alese merg pe simbolistica delicată atribuită acestei sărbători: trandafiri și minirosa, hortensii, alstroemeria, lisianthus și frezii. Cele mai multe solicitări sunt pentru buchete care conțin exclusiv sau parțial trandafiri, numărul trandafirilor comandați pentru Mariile sărbătorite depășind 1.000 în fiecare an.