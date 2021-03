Primăvara începe cu o floare: 4 aranjamente florale pe care le poți oferi persoanelor dragi

Iată 4 aranjamente florale pe care le poți oferi femeilor dragi din viața ta!

Mereu mi-a plăcut să primesc flori. Am impresia că acest cadou exprimă naturalețe, grijă, delicatețe și cu atât mai mult, nu poți da greș cu ele. Tuturor femeilor ne plac florile datorită parfumului încântător, culorilor puternice și prospețimii. Astfel, am descoperit câteva aranjamente florale cu care nu ai cum să dai greș atunci când îți dorești să îi faci o surpriză unei persoane importante din viața ta!

4 aranjamente florale pe care le poți oferi persoanelor dragi

Cutie cu 5 trandafiri negri

Un cadou cu adevarat inedit: trandafiri negri! Nu numai ca este o culoare deosebita, dar sunt trandafiri care se vor mentine pentru cel putin 20 de ani! Trandafirii folositi pentru realizarea acestui produs sunt naturali, conservati in urma procesului de criogenare. Datorita acestui proces de conservare, trandafirii isi mentin forma actuala pe o durata indelungata, de pana la 25 de ani, fara a necesita ingrijiri speciale. Se recomanda pastrarea acestora in spatii uscate, ferite de razele soarelui.

Trandafirii pot fi comandați aici.

Cutie cu lisianthus

Lisianthus sau eustoma este una dintre cele mai rafinate si mai delicate flori, desi si una dintre cele mai rezistente. Asadar, nu gasim nici un motiv pentru care nu ar trebui sa alegi acest aranjament in cutie. Florile folosite sunt mereu proaspete. Astfel, in unele cazuri ele pot fi sub forma de boboci. Acestia se vor deschide in maxim 24 de ore, daca in incapere sunt intre 23 si 25 de grade Celsius. Persoana care va primi acest buchet se poate bucura mult mai mult de prospetimea lui, in acest caz!

Cutia cu lisianthus poate fi comandată aici.

Aranjament floral complex

Un aranjament spectaculos, ca o gradina plina cu flori. Aduce lumina si culoare in orice colt al casei. Plus, un suflu de primavara! Aranjamentul contine: 5 anemone violet, 4 lalele roz, 3 lalele albe, 4 frezii violet, 4 frezii alb-roz, 5 frezii galbene, verdeata (salal si eucalipt), cutie de dimensiune medie.

Aranjamentul poate fi comandat aici.

Cutie cu trandafiri galbeni

Trandafirii galbeni nu simbolizeaza gelozia, ci bucuria! Ofera-i de fiecare data cand vrei sa aduci bucurie cuiva drag deoarece vei surprinde persoana datorită culorii puternice a trandafirilor, dar și a prospețimii acestora. Combatem stereotipurile și alegem trandafiri galbeni!

Trandafirii pot fi comandați aici.

Sursă foto prima pagină: WAYHOME studio/Shutterstock