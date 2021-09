Acțiune, arte marțiale, aventură și un nou super erou în Universul Marvel

Studiourile Marvel prezintă cea mai nouă producție “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings / Shang-Chi și legenda celor zece inele”, o aventură epică care îl are în centru pe Shang-Chi, cunoscut drept „Stăpânul Kung-Fu” în clasicele benzi desenate Marvel Comics. Noul film abundă în acțiune, efecte vizuale spectaculoase, aventură și umor și aduce pe marele ecran un erou modern, avându-l în rolul principal pe Simu Liu ca Shang-Chi.

Îl întâlnim lucrând ca valet în San Francisco, ducând o viață aparent banală, care se sparge atunci când un grup de asasini fură un pandantiv pe care i-l dăduse cadou mama sa în copilărie. Shang-Chi se vede atras înspre organizația clandestină a celor Zece Inele, devine forțat să se confrunte cu trecutul pe care credea că l-a lăsat în urmă.

Shang-Chi și cea mai bună prietenă a sa, Katy, renunță la viețile lor normale și se aventurează într-o călătorie către Macao, cu scopul de a o preveni pe sora lui Shang-Chi, Xialing, de pericolul care se îndreaptă și spre ea.

“«Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings / Shang-Chi și legenda celor zece inele» este povestea unui tânăr care își dă seama că tatăl lui este unul dintre cei mai mari criminali din lume. Shang-Chi trebuie acum să învețe cum să proceseze informația asta, cum să o folosească și cum să evolueze dincolo de ea. Trebuie să găsească acel eroism necesar pentru a se elibera de moștenirea tatălui său. Însă există mai multe aspecte ale aceleiași povești. În filmul nostru percepția lumii asupra tatălui său și percepția sa asupra tatălui său se dovedesc a fi mult mai complexe decât credea Shang-Chi inițial. Ideea acesta ne-a motivat și am vrut sa o explorăm”, spune producătorul Kevin Feige.

Regia filmului este semnată de Destin Cretton, iar din distribuție mai fac parte Awkwafina, Michelle Yeoh, Simu Liu, Florian Munteanu. Producătorii sunt Kevin Feige și Jonathan Schwartz, iar producătorii executivi sunt Louis D’Esposito, Victoria Alonso și Charles Newirth.

Un nou super erou se naște

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings / Shang-Chi și legenda celor zece inele” marchează pentru Marvel lansarea unui nou super erou care va deveni, cu siguranță, o referință în universul contemporan Marvel.

Shang-Chi era un personaj din benzile desenate anilor ’70. A fost descoperit când echipa creativă a Marvel, condusă de producătorii Kevin Feige și Jonathan Schwartz, s-a afundat în benzile desenate de acum 40 de ani a fost.

“Pe de o parte e vorba de ilustrația superbă și de acțiunea uimitoare – aspecte caracteristice Marvel în anii ’70 – iar pe de altă parte Shang-Chi era genul de personaj care cerea un upgrade semnificativ. În 1973 Shang-Chi a fost adus la viață de fanii cinematografiei Kung Fu care au pus personajul în centrul unei povești de spionaj, care a fost în vogă mai ales după lansarea filmului de arte marțiale «Enter the dragon /Intră dragonul». Uitându-ne azi la el, după 40 de ani, și văzând felul în care sunt spuse poveștile azi, ni s-a părut că Shang-Chi nu este potrivit publicului modern. Așa că a trebuit să ne gândim la felul în care am vrut ca vocea acestuia să fie auzită în universul Marvel”, spune producătorul Jonathan Schwartz.

Astfel, Shang-Chi adus la zi, are o relație familială cu Organizația celor Zece Inele. Organizația clandestină, ușor dubioasă, a fost dintotdeauna un element în Universul Marvel, mai ales că în 2008 și-a făcut apariția în «Iron Manr», când l-a răpit pe Tony Stark. Iar persoana aflată în spatele organizației a fost înșelător introdusă în «Iron Man 3» sub forma dușmanului cheie al Omului de Oțel– Mandarinul. Personajul Mandarin a apărut prima dată în benzile desenate Marvel în 1964, cu un deceniu înaintea lui Shang-Chi. În film ni se arăta că Mandarin era de fapt actorul Trevor Slattery, interpretat de Ben Kingsley, care fusese angajat de liderul organizației pentru a juca rolul lui și a-i promova agenda.

“Am vorbit despre când și cum să aducem pe marele ecran persoana din spatele organizației Celor Zece Inele, am simțit că trebuie să îi facem dreptate personajului și să îl ilustrăm în întreaga complexitate. Iar asta e ceva distractiv. Putem face un film ca acesta și introduce un erou nou-nouț în lume, dar titlul te duce imediat cu gândul la începuturile Universului Marvel, ceea ce deschide ușa către explorarea trecutului organizației și a celor din spatele ei”, afirmă Kevin Feige.

În “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings / Shang-Chi și legenda celor zece inele” publicul va descoperi cine este persoana care conduce organizația - Xu Wenwu, tatăl lui Shang-Chi. Iar puterea organizației vine din puterea pe care Xu Wenwu o are de la cele zece inele pe care le deține.

Producătorul Jonathan Schwartz a știut că nu va fi deloc ușor să readucă la viață această latură din Universul Marvel, mai ales într-un film de acțiune și arte marțiale. “Există o mare bogăție în ceea ce privește artele marțiale în Universul Marvel – personaje tematice în benzile desenate care încă nu au ajuns pe marele ecran. Shang-Chi este ca o poartă de intrare în această lume minunată prin care aducem la viață diverse personaje cunoscute iubitorilor de benzi desenate”, mai spune Jonathan Schwartz.

Un personaj modern

“Shang-Chi din benzile desenate nu părea să fie potrivit pentru marele ecran, ni s-a părut că publicul nu va putea empatiza cu el. Personajul clasic vorbea mai ales în citate Zen, ceea ce nu pare ceva tocmai actual. Așa că am vrut să îl transformăm într-un personaj asiatic modern, cineva care ar putea fi contemporan cu noi”, spune Jonathan Schwartz.

Având această premisă în minte, producătorii au început să caute un actor potrivit. Simu Liu, un tânăr actor, ajuns în industria cinematografică din întâmplare, a părut cea mai potrivită alegere. Cariera lui Liu a început când a dat o probă pentru un rol secundar într-un film, fiind în căutarea unui job după terminarea liceului. Așa a ajuns să joace în «Pacific Rim», regizat de Guillermo del Toro. A urmat un rol într-un serial canadian și apoi proba pentru Shang-Chi. Nu a primit rolul imediat, dar ceva din felul în care a jucat i-a atras pe producători. În iulie 2019 l-au chemat la New York pentru o probă alături de Awkwafina, care deja primise rolul, iar interpretarea lui i-a dat pe toți pe spate.

A primit rolul, au urmat cinci luni grele de pregătire fizică și antrenamente, actorul luând foarte în serios scenele de arte marțiale și vrând să dea autenticitate lor.

“Acesta este primul super erou asiatic american din Universul Marvel. E un moment foarte important pentru noi, așteptăm de mult o astfel de clipă, să fim portretizați pe marele ecran. Cei mai mulți dintre noi, mai ales cei ai căror părinți au emigrat, nu ne-am văzut reprezentați așa de semnificativ. Am văzut numai stereotipuri. Sunt încurajat de ceea ce s-a întâmplat de-a lungul ultimilor doi ani și cred ca Shang-Chi va fi o parte importantă a schimbării”, spune Liu.

SINOPSIS Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: Shang-Chi și legenda celor zece inele

Shang-Chi, eroul acestui film, este „Stăpânul Kung-Fu” din Marvel Comics, prezentat acum într-o lumină nouă, modernă. Când el este atras în organizația clandestină a celor Zece Inele, devine forțat să se confrunte cu trecutul pe care credea că l-a lăsat în urmă.

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings / Shang-Chi și legenda celor zece inele” este regizat Destin Cretton, iar din distribuție fac parte Simu Liu, Awkwafina, Michelle Yeoh, Simu Liu, Florian Munteanu. Producătorii sunt Kevin Feige și Jonathan Schwartz.

Filmul este distribuit în România de Forum Film în formatele 3D, IMAX și a avut premiera pe 3 septembrie 2021.

TRAILER Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: Shang-Chi și legenda celor zece inele

