În seara de marți, 16 noiembrie, începând cu ora 19:00, Jennifer Crestol va găzdui o seară magică la Opera Națională București, împreună cu Orchestra Simfonică București, sub bagheta dirijorală a lui Andrei Tudor.

Concertul dorește să marcheze întoarcerea ei în lumea spectacolului și întoarcerea în București. Invitații speciali ai serii sunt Marcel Pavel, Adrian Temișan și Adrian Nour.

Născută și crescută în California, locuind în prezent în Malta și înregistrând piese de pe albumul ei solo „Still In My Heart” cu London Symphony Orchestra, Jennifer Crestol este, în toate sensurile termenului, cetățean al lumii. Vocea puternicei cântărețe a câștigat laude internaționale ca „remarcabile”, „inspiraționale” și „divine” și a auzit expresia „vocea unui înger” de mai multe ori decât se poate număra.

Comparată de-a lungul timpului cu Karen Carpenter, Joni Mitchell și Sarah Brightman, carisma și vocea ei au avut abilitatea de a hipnotiza publicul de pretutindeni de la Londra și Paris la București, New York, Germania, Bahrain și Los Angeles. Unii dintre cei mai importanți compozitori și producători din industrie, David Foster, Humberto Gatica, Richard Page, Richard Marx, Mario Manzani, David Reitzas, Walter Afanasieff, Aaron Zigman, au colaborat pentru albumul "Still In My Heart".

O artistă unică, cu un spirit dăruitor, care combină perfect dorința ei artistică și dorința de a ajuta oamenii, în special copiii. În perfectă concordanță cu contribuțiile și spectacolele caritabile ale lui Jennifer pentru diverse organizații internaționale, procesul de înregistrare al piesei "Still In My Heart" a dus-o de la Foster's Chartmaker Studios din Malibu, California la Ocean Way din Nashville (unde a lucrat cu Richard Marx), Abbey Road din Londra, Sala din studiourile Air din Londra (un cadru asemănător unei catedrale, unde înregistrează London Symphony Orchestra) și un mic studio din Toscana, unde a pus vocea pentru „Magic Of Moonlight” cu Manzani, bine cunoscut pentru colaborările sale cu Andrea Bocelli. Colecția include „Walk Away”, scrisă și produsă de Foster; „What I Wish For You” de Marx (scrisă cu Linda Thompson) și „As If We'll Never Love Again”; „Love Lives There” de Zigman, o adaptare vocală a temei sale din „The Notebook”, cu versuri de Brock Walsh.

