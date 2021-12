Nicole Cherry, prima aniversare în rol de mămică

Nicole Cherry a împlinit astăzi frumoasa vârstă de 23 de ani, motiv pentru care tânăra mămică a primit multe buchete de flori cu care s-a și pozat, dar și mii de urări din partea fanilor. Un lucru este cert: artista nu va uita prea curând prima zi de naștere în calitate de mamă.

Nicole Cherry radiază de fericire de când micuța Anastasia a venit în viața ei. Cu o carieră de succes și un copil mult dorit, „Cireșica” are tot ce își poate dori de la viață, la numai 23 de ani.

Pe lângă ziua numelui, Nicole Cherry își serbează și ziua de naștere, motiv de mare sărbătoare, fiindcă este prima aniversare în calitate de mamă.

Artista a postat o poză pe Instagram în care apare într-o rochie scurtă, neagră, alături de un frumos buchet de trandafiri roz. Nicole Cherry zâmbește din tot sufletul și este mai fericită ca niciodată.

„23 is here! Cea mai specială aniversare, prima în rol de mămică! Vă mulțumesc pentru urări!” a scris artista pe social media.

Sursă foto: Instagram

Nicole Cherry a devenit mamă la finalul lunii noiembrie

„Cireșica”, așa cum o strigă fanii artistei a devenit pentru prima dată mamă la finalul luni trecute. Artista a adus pe lume o fetiță, a cărui nume l-a visat în perioada în care era însărcinată.

"Înainte de ecografie eu am visat că am născut și fată și băiat, dar la fată a fost foarte real. Am sunat-o pe mama și i-am povestit. Parcă simțeam mirosul ei, cum a pus-o lângă mine, tot. Când mi-au adus-o lângă mine am auzit tare ‘Anastasia’.

Am zis că Dumnezeu mi-a ușurat munca. Totul a fost impresionant și mă bucură că am avut semnul ăsta. La 4 ani o să fac testul ăsta să văd dacă o să aibă înclinații artistice, dar e liberă să aleagă ce dorește ea." a declarat tânăra mămică.